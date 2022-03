Hpe prepara un futuro di convergenza tra Private 5G e WiFi Facendo leva sulla tecnologia interna di Aruba e su quella di altri partner, la società ha introdotto al Mobile World Congress una soluzione che indica la via maestra per l'evoluzione della connettività nelle aziende. Pubblicato il 03 marzo 2022 da Roberto Bonino

Il 5G può rivelarsi complementare alle attuali reti WiFi. Questa, almeno, è la visione di Hp Enterprise (Hpe), che ha approfittato del Mobile World Congress per presentare la propria tecnologia Private 5G, votata all'integrazione proprio per lasciare ai clienti la scelta della tecnologia che in ogni situazione può rispondere meglio alle diverse necessità di connessione wireless.

Hpe riconosce come il 5G sia superiore al WiFi in termini di copertura e velocità, ma le cose cambiano quando si tratta di fornire una connettività conveniente all'interno delle strutture. Di conseguenza, l'idea è quella di far leva su una rete ibrida, in grado di passare automaticamente da una tecnologia all'altra in funzione dei bisogni e dell'utilizzo.

Private 5G rappresenta un'evoluzione dello stack Hpe 5G Core, già introdotto nel 2020, con caratteristiche di apertura, cloud-nativeness e container-based. Nella nuova versione sono state introdotte due funzionalità , ovvero l'integrazione alla rete WiFi grazie all'utilizzo della tecnologia wireless di Aruba e l'utilizzo di strumenti di Radio Active Network (Ran) 5G di fornitori terzi, in questo caso per permettere l'implementazione di un core a tecnologia avanzata sui siti dei clienti.

Il costruttore ha precisato che per il momento solo l'hardware Ran 5G di Airspan Networks è certificato compatibile con Private 5G, ma altri fornitori saranno aggiunti non appena supereranno i test di interoperabilità attualmente in corso.

Un ulteriore elemento di differenziazione rispetto all'attuale offerta disponibile riguarda la presenza di Hpe Service Director, un orchestratore polivalente che può fornire una visione end-to-end o specifica in ambiti come il provisioning, la gestione dei comandi e l'inventario.

Anche Private 5G è disponibile con GreenLake, il programma pay-per-use messo a punto da Hpe, che favorisce un minor investimento iniziale e successivi aggiustamenti in funzione delle necessità delle aziende.