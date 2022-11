I dati di Apptio a supporto della pianificazione cloud Cloud Financial Planning si presenta come una soluzione adatta a prevedere l’impatto economico della gestione, integrando fattori come le spese future, i cambiamenti di priorità e altri generatori di costi. Pubblicato il 16 novembre 2022 da Redazione

Se da un lato l’ascesa del cloud sembra inarrestabile, tant’è che Gartner rileva come il 50% dei Cio preveda di aumentare gli investimenti in questo tipo di piattaforme 2023, dall’altro la corretta visibilità sui costi e la loro previsione non è sempre così chiara come potrebbe sembrare. La maggior parte delle aziende che desiderano utilizzare il cloud non sono attrezzate per implementare processi efficaci di gestione finanziaria. Anche le aziende che hanno una profonda conoscenza del processo di pianificazione per questo tipo di tecnologia non possono assimilare o elaborare efficacemente i milioni di dati che provengono da un report standard sull'utilizzo del cloud. Esistono molti metodi per stimare i costi delle singole risorse cloud.

Apptio interviene in questo scenario con la soluzione Cloud Financial Planning, che intende offrire ai responsabili It uno strumento utile per creare previsioni basate sui dati, integrando una serie di fattori come le spese future, i cambiamenti nelle priorità e altri fattori di costo. L’intento è quello di migliorare le capacità di previsione grazie a una logica di tipo aziendale, integrando le priorità di più gruppi di parti interessate e offrendo la flessibilità necessaria per adattarsi ai cambiamenti nel momento in cui si verificano. Anziché affidarsi semplicemente ai dati del passato per prevedere le esigenze future, la soluzione di Apptio acquisisce e analizza gli input di dati dei team, inclusi i dettagli dei fattori di costo, i nuovi investimenti e le modifiche ai piani lungo il percorso, per prevedere e tenere traccia delle spese con maggiore precisione e trasparenza.

Cloud Financial Planning è in grado, secondo il produttore, di riconoscere che i carichi di lavoro basati su cloud si comportano in modo sostanzialmente diverso rispetto a server e storage. Si basa su questo per eseguire analisi di scenari what/if nel cloud. Gli algoritmi finanziari inclusi servono per centralizzare automaticamente i dati di budget e calcolare i costi del cloud, anche in ambienti in continua evoluzione.

In corrispondenza con la novità di prodotto, Apptio arricchirà la sua presenza sull'Aws Marketplace, nell’ambito di una partnership di recente rafforzata.