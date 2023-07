I progetti digitali del manifatturiero non sono sempre innovativi Nelle aziende coinvolte in uno studio di Idc e Ifs, il 53% prosegue nella trasformazione digitale ma solo il 26% punta a creare nuovi flussi di entrate Pubblicato il 12 luglio 2023 da Redazione

La digitalizzazione ha aiutato e sta aiutando le aziende manifatturiere a ottimizzare costi, efficienze e qualità della produzione, ma tutto questo non basterà per avere successo in futuro, affrontando una competizione crescente e condizioni di mercato sempre più difficili. La crescita dei costi del lavoro, gli attacchi informatici, le interruzioni della supply chain, i rincari di materie prime ed energia sono alcune delle preoccupazioni delle aziende del settore, come mostrato da una nuova ricerca (“Shaping the Future of Manufacturing”) condotta da Idc e commissionata da Ifs, un fornitore software specializzato in Enterprise Resource Planning.

Su 160 decisori di livello senior di aziende manifatturiere europee, nordamericane e africane, intervistati lo scorso novembre, il 61% ha citato tra i principali fattori di perturbazione per il business la crescita del costo del lavoro. Al secondo posto è stata citata la crescita degli attacchi informatici (48%), seguita dai problemi di supply chain (42%) e dai rincari di materie prime ed energia (42%). Questi problemi hanno spinto, nell’ultimo periodo, molte aziende a trascurare un’attività importante come la differenziazione dell’offerta.

In questo scenario, la digitalizzazione servirà per restare a galla e per competere al meglio, continuando a puntare sia sull’efficienza e sulle ottimizzazioni, sia sulla personalizzazione e differenziazione dell’offerta. Lo studio ha evidenziato che il 53% delle aziende del campione sta continuando a in iniziative digitali per supportare le operazioni di core business. Nel 2022 solo chi ha già raggiunto un buon grado di “maturità digitale” ha visto crescere i profitti, in media del 40%.

Dal punto di vista dei progetti IT, il 47% delle aziende punta a “fare qualcosa di nuovo”, per esempio migrare in cloud, automatizzare processi o adottare l’intelligenza artificiale. Il 40% si limita a voler migliorare l’esistente, modernizzando o aggiornando i sistemi e software in uso in modo da sfruttare le ultime funzionalità disponibili. Il 13% si accontenta di continuare a usare i sistemi e software che già conosce installando le patch e gli aggiornamenti necessari.

Dal punto di vista degli obiettivi della trasformazione digitale, conviene soprattutto puntare su tecnologie e progetti che permettano di creare nuovi modelli di business e flussi di ricavi, di esplorare nuovi mercati o di trovare nuovi ecosistemi: in questi casi si ottengono i maggiori ritorni sull’investimento. Più scarso, invece, è il Roi dei progetti tesi solo a migliorare lo status quo con efficienze e ottimizzazioni, ma non realmente innovativi.

Tuttavia solo il 26% delle aziende manifatturiere intervistate ha l’obiettivo di realizzare nuovi flussi di entrate e solo il 28% si sta impegnando a trovare nuovi ecosistemi. Dall’indagine è emerso, inoltre, che il 38% delle aziende non ha al proprio interno le competenze IT necessarie per affrontare la trasformazione digitale e necessita, quindi, di un supporto esterno.

"Le aziende manifatturiere”, ha commentato Maggie Slowik, global industry director for manufacturing di Ifs, “sono sottoposte a una crescente pressione per differenziarsi in un panorama caratterizzato dalla volatilità, pur mantenendo l'agilità, requisito essenziale per costruire la propria resilienza operativa. Siamo consapevoli che la maturità digitale abbia un impatto sui profitti. Tuttavia, senza trasparenza e Roi misurabile, sarà sempre più difficile per le aziende manifatturiere scalare e ottenere benefici tangibili dai loro investimenti. Più le iniziative digitali hanno un impatto positivo sul Roi, più è facile per le aziende giustificare i nuovi investimenti digitali, che devono essere abilitati da soluzioni IT scalabili e basate sul cloud per garantire una crescita dei ricavi e dei profitti a lungo termine. In particolare, abbiamo osservato che i produttori che hanno superato le prime fasi del proprio percorso di trasformazione digitale e continuano ad attivarsi per raggiungere la propria maturità digitale stanno già raccogliendo i benefici in termini di Roi come mezzo per generare valore a lungo termine e rimanere competitivi”.