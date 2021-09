Il cloud accoglie sempre di più le applicazioni business-critical Secondo uno studio di Equinix, è in forte crescita la percentuale di aziende intenzionate a migrare nella nuvola le applicazioni critiche per il business. Pubblicato il 24 settembre 2021 da Redazione

Non è un mistero che la pandemia di covid abbia accelerato la migrazione in cloud, con cui le aziende hanno potuto lanciare nuovi servizi (si pensi all’e-commerce) oppure rendere possibile lo smart working per i loro dipendenti. Ma è interessante scoprire, grazie a una nuova ricerca di Equinix, che il cloud verrà scelto sempre di più anche per sostenere le applicazioni cosiddette “mission-critical”. Lo studio, titolato “Equinix 2020-21 Global Tech Trends Survey”, ha coinvolto 2.600 responsabili IT residenti nelle Americhe, in Asia-Pacifico e nella Regione Emea, svelando che oggi il 37% delle aziende è intenzionato a spostare in cloud le proprie applicazioni critiche.



Si tratta di un notevole balzo in avanti rispetto alla percentuale del 15% emersa dalla precedente edizione della survey, sebbene la maggioranza dei responsabili IT resti a tutt’oggi ancorata all’on-premise almeno per le applicazioni critiche. La direzione futura, in ogni caso, è segnata. Attualmente, spiega Equinix, si stima che il 47% dell’infrastruttura IT mondiale sia in cloud e dunque non stupisce scoprire che per sette responsabili IT su dieci la migrazione sia prioritaria per poter realizzare “l'infrastruttura digitale del futuro”.

Tuttavia è anche vero, come dimostrato da innumerevoli studi e casi di cronaca, che gli attacchi informatici sono cresciuti notevolmente in seguito alla pandemia, dal momento che digitalizzazione e lo smart working hanno creato nuove opportunità per i cybercriminali. Tra gli intervistati italiani, il 71% prevede di spostare in cloud un maggior numero di funzioni e questo dato è in calo rispetto al 79% emerso dalla precedente edizione del sondaggio. Hanno forse un ruolo, in questo arretramento, le diffuse preoccupazioni sugli attacchi informatici e sulla perdita di dati: secondo l’89% dei responsabili IT italiani, migliorare la cybersicurezza delle aziende è una priorità assoluta per il nostro Paese.

“La migrazione di funzioni verso il cloud è una componente chiave di una solida infrastruttura digitale”, ha commentato Emmanuel Becker, managing director di Equinix Italia, “ma molti leader digitali sono preoccupati per i rischi associati percepiti. In Equinix stiamo lavorando con i leader digitali per mitigare i rischi, offrendo una piattaforma interconnessa che consente lo scambio diretto e sicuro di dati tra le aziende per sostenere il successo futuro dei clienti”.