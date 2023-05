Il cloud fa da traino a Sap, obiettivi più ambiziosi per il futuro L’azienda prevede ora di ottenere 37,5 miliardi di euro di ricavi totali nel 2025. Annunciato un piano di buyback del valore di 5 miliardi di euro. Pubblicato il 17 maggio 2023 da Redazione

Il cloud è una fonte di guadagni sempre più importante per Sap. La società ha rivisto al rialzo la propria stima di sui ricavi delle continuing operations dell’anno 2025, alla luce sia dell’andamento delle attività cloud sia della vendita di Qualtrics, azienda specializzata in soluzioni di experience management e raccolta di feedback che era stata acquisita da Sap nel 2019.



Ora Sap si pone per il 2025 l’obiettivo di superare i 21,5 miliardi di euro di ricavi dalle operations continuative, attività di Qualtrics escluse, ovvero circa un miliardo e mezzo di dollari in più rispetto alla precedente stima (che era di 22 miliardi di dollari, ma includeva circa due miliardi di dollari derivanti da Qualtrics).



I ricavi totali attesi per il 2025 passano dai 36 miliardi di euro della previsione precedente ai 37,5 miliardi di euro della stima aggiornata, circa l’8% in più. Sap si aspetta però anche che il margine lordo delle attività cloud cali di circa il 27%.



“L’attuale aggiornamento di Ambition 2025 dimostra lo slancio di Sap in questa nuova fase della nostra trasformazione”, ha dichiarato l’amministratore delegato, Christian Klein. “La crescita forte e resiliente del nostro cloud fa accelerare la crescita dei nostri ricavi totali e del profitto operativo”.

La società software ha anche annunciato un programma di riacquisto delle azioni per un valore di 5 miliardi di euro, in partenza nella seconda metà dell’anno e da compiersi entro la fine di dicembre (previa chiusura dell’operazione di vendita di Qualtrics).



"Restituire capitale agli azionisti in modo sistematico è una priorità ed è espressione del nostro rigore finanziario”, ha dichiarato il chief financial officer, Dominik Asam. Il nuovo programma di buyback segue quelli completati nel 2020 e nel 2022, per un valore di complessivo di 3 miliardi di euro e di 30 milioni di azioni riacquistate.