Il doppio backup mette al sicuro i dati di Optima Per garantirsi un doppio livello di sicurezza, la digital utility (luce, gas, Internet) ha scelto la soluzione on-premise di Commvault ma anche l’offerta cloud Metallic. Pubblicato il 18 novembre 2021 da Redazione

Il backup è non soltanto una buona pratica di gestione dei dati aziendali, ma anche l’ultimo baluardo della sicurezza, la rete di salvataggio che preserva la continuità dei servizi e limita i danni in caso di incidenti informatici o attacchi ransomware. Optima, digital utility italiana che offre servizi di erogazione gas e luce e di accesso Internet fisso e mobile, pur essendo una società prettamente digitale aveva a che fare con processi di backup e ripristino dei dati lenti e complessi, composti da un numero eccessivo di passaggi. L’azienda aveva la necessità di replicare le proprie copie di backup e archiviarle al di fuori della struttura, per garantire la disponibilità dei dati in diverse aree geografiche e rispondere a eventuali problemi con operazioni di ripristino più rapide. Un doppio backup, insomma, on-site e off-site.

Con il supporto di Pcs Group, suo storico partner IT, Optima ha delineato un progetto di trasformazione digitale incentrato, appunto, sulla protezione e gestione dei dati. La scelta del vendor di riferimento è ricaduta su Commvault: la soluzione Backup & Recovery è stata adottata per eseguire i backup primari in ambiente on-premises, proteggendo fra le altre cose anche le applicazioni gestionali Sap in uso, il database Microsoft SQL e il 95% delle macchine virtuali Vmware.

Dopo diversi mesi di utilizzo di questa soluzione, Optima si è messa alla ricerca di un’altra tecnologia per realizzare in backup in cloud e tramite cloud, cioè evitando l’acquisto di macchine o licenze e optando per la modalità “as-a-Service”. L’obiettivo era quello di rafforzare ulteriormente la propria capacità di proteggere e ripristinare i dati anche in caso di semplice interruzione o guasto hardware. Vista la soddisfacente esperienza d’uso sulla soluzione on-premise e a seguito della demo mostrata da Commvault, ancora una volta la scelta è ricaduta su questo vendor.

Optima ha optato per Metallic Cloud Storage Service, un servizio per l’archiviazione off-site di copie di sicurezza e il ripristino rapido. “Abbiamo valutato diversi altri vendor, ma Metallic si è rivelata la soluzione più efficace nell’allinearsi alla nostra strategia di protezione dei dati dal ransomware”, ha commentato Ugo Morra, IT infrastructure manager di Optima Italia. “Con Commvault e Metallic ora abbiamo un unico fornitore per backup, replica e distribuzione dei dati in numerose aree geografiche”. Uno dei principali vantaggi ottenuti è quello di poter allocare e archiviare facilmente i dati in differenti location, ma potendo poi eseguire le procedure di backup e ripristino da un’unica interfaccia (Commvault Command Center), con ovvie conseguenze di rapidità e semplicità d’uso.

La digital utility impiega attualmente Commvault Backup & Recovery per i backup on-premises, proteggendo un totale di 180 TB di dati, equamente suddivisi tra un data center primario e uno secondario. Metallic Cloud Storage Service, pienamente operativo dallo scorso luglio, serve a Optima come strumento di replica per le copie di backup secondarie e protegge circa 70 TB di dati nel cloud. “Grazie agli algoritmi di deduplica integrati è stato possibile gestire decine di Terabyte di dati con retention estese fino a cinque anni per alcune tipologie di informazioni”, ha spiegato Alessio di Angelo, senior system Engineer & Solution Architect di Pcs Group. “Le molteplici copie posizionate in diverse aree geografiche hanno beneficiato della deduplica raggiungendo velocità di trasferimento elevatissime con ridotta occupazione di banda, senza la necessità di acquisire storage deduplicati di terze parti”.

“La protezione dei dati è da sempre una priorità per Optima, dal punto di vista strategico e di rispetto delle normative”, ha aggiunta Morra. “La combinazione di Commvault e Metallic ci garantisce uno strumento completo di difesa da cyberattacchi e disastri naturali. In particolare, Metallic è uno strumento essenziale che ci aiuta a soddisfare i requisiti di conformità della protezione dei dati, garantendo che le informazioni dei nostri clienti siano sempre protette e disponibili”. Tra i progetti futuri di Optima ci sono la migrazione in cloud di servizi e la protezione dell’intero sistema informativo principale nel cloud privato, sempre grazie ai prodotti Commvault e Metallic.