Il made in Italy del legno si trasforma con Microsoft Per la propria evoluzione digitale, la trevigiana 3B Spa si è affidata a PA Expertise, società del Gruppo Retelit ed Erp Gold Partner di Microsoft. Pubblicato il 07 aprile 2022 da Redazione

Dalla concretezza del legno alla smaterializzazione delle tecnologie digitali. È questo il percorso compiuto da 3B Spa, azienda trevigiana che produce e distribuisce pannelli, ante e altri componenti per mobili in legno. Fonte di settant’anni di storia, oggi opera nel mondo con 900 dipendenti e ha sviluppa un fatturato annuo di 280 milioni di euro nel 2021. Per inseguire le esigenze di trasformazione digitale, dal 2019 il nuovo team manageriale ha avviato alcuni progetti di ammodernamento che spaziano dai processi di vendita alla gestione automatizzata dai magazzini.

L’obiettivo dell’immediato futuro è la realizzazione di un nuovo sistema informativo che contempli l’uso di diversi servizi di Microsoft e in particolare della soluzione Dynamics 365 F&SC. Per questo progetto l’azienda veneta si è rivolta a PA Expertise, società del Gruppo Retelit specializzata proprio in progetti di adozione della tecnologia di Microsoft.

Più precisamente, PA Expertise è un Erp Gold Partner di Microsoft e può vantare specializzazioni verticali e particolare competenza sulle integrazioni di processo e prodotto. “Nel Gruppo Retelit e, in particolare, in PA Expertise, 3B ha trovato i requisiti di performance, flessibilità e personalizzazione necessari a supportare la forte crescita in atto e potenziali cambiamenti futuri”, ha dichiarato il direttore generale di 3B Spa. “Un’evoluzione che si è fortemente accelerata negli ultimi 3 anni richiedendo a 3B di rispondere a nuove esigenze organizzative e produttive con maggiore semplificazione delle procedure ed efficienza. Una crescita che, confermando il trend in atto, potrebbe portare 3B a chiudere il 2022 con 320 milioni di fatturato”.

“L’alto tasso di innovazione proposto da Retelit offre a un’azienda in forte evoluzione come 3B l’affidabilità e la giusta flessibilità per supportare crescite, attese e future”, ha aggiunto Federico Protto, amministratore delegato di Retelit. “Crescite che potranno essere sostenute anche dall’utilizzo della soluzione completamente in Cloud su modello Software-as-a-Service, dando quindi la possibilità di rispondere, con un approccio molto scalabile, a esigenze contingenti, di capacità elaborativa per la gestione di problemi complessi. A questi plus tecnologici, portiamo la nostra esperienza nell’adattamento della soluzione alle peculiarità dei processi di 3B, oltre alla capacità di declinare concretamente le nuove tecnologie digitali, presenti nelle funzionalità della soluzione proposta”.