Il regno lombardo-veneto si ricostituisce nella connettività Mix e Vsix, ovvero i due Internet exchange point con sedi principali a Milano e Padova, hanno siglato un accordo che si fonda sull’interconnessione fra i rispettivi siti e su sperimentazioni tecnologiche. Pubblicato il 08 giugno 2022 da Redazione

Si forma un’asse Milano-Padova nel mondo della connettività italiana. Mix, l’Internet exchange point con maggior estensione sul territorio e Vsix, suo omologo veneto, hanno siglato una partnership articolata sulla volontà di favorire l’interscambio del traffico Internet tra l’area del Nord-Est e altre parti del Paese, ma anche di intraprendere forme di collaborazione e sperimentazione di carattere tecnologico e scientifico nel campo delle tecnologie informatiche e telematiche innovative.

Questa sorta di nuovo regno lombardo-veneto centrato sulla connettività poggia sull’interconnessione di livello 2 creata tra i siti Mix e Vsix, attraverso soluzioni di remote peering bidirezionali anche di tipo selettivo. Inoltre, la partnership permetterà un più ampio monitoraggio dei servizi Internet in Italia attraverso un osservatorio comune che potrà essere di aiuto per valutare o sostenere iniziative e progettualità connesse alla digitalizzazione.

Mix dispone della più alta concentrazione di reti in Italia connesse in un unico punto ed è uno dei pochi Ixp in Europa dotato di proprio datacenter carrier-neutral con certificazione Iso 27001 e Open-Ix Oix-1. Le aziende venete e, in particolare quelle della Pubblica Amministrazione, potranno rivolgersi a Vsix, che fungerà da abilitatore dei servizi. L’operatore veneto, già presente con un Pop a Milano che facilita l’interazione tra i due Ixp, rappresenta l’hub principale per il Nord-Est della rete internet, un vero e proprio nodo edge locale che facilita l’interscambio di dati anche tra gli operatori territoriali: ““Lo sviluppo di Internet richiede maggiore capillarità e interconnessioni ad alte prestazioni per usufruire in modo rapido di contenuti e servizi. La collaborazione tra le nostre piattaforme va appunto in questa direzione”, ha sostenuto Alessandro Talotta, chairman & executive president di Mix.