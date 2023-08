Il sapere attraverso la digitalizzazione per il commercialista-consulente L’esperienza di un commercialista che ha adottato le soluzioni software di Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia per digitalizzare ed espandere il proprio ruolo professionale. Pubblicato il 02 agosto 2023 da Redazione

Capire e interpretare, poi applicare. Studiare, approfondire e poi spiegare e divulgare. Tutto questo, e anche di più, è nelle corde di un commercialista, che è anche giornalista e pure manager. Queste molteplici professioni sono appannaggio di una persona sola, Francesco Oliva. Inizia la sua carriera di commercialista in modo classico facendo prima pratica e poi aprendo un proprio Studio che si specializza in settori oggi in decisa crescita, l’e-commerce e l’editoria soprattutto online.



“Specializzarsi in alcuni settori specifici credo sia una strada abbastanza obbligata per la nostra professione”, racconta. “Un commercialista non dovrebbe limitarsi alla gestione fiscale e contabile di base delle attività dei suoi clienti. Ritengo che il valore aggiunto non si possa limitare alle capacità ed esperienze di un professionista ma debba anche spaziare in ambiti, quali quello legale ad esempio, dove però manca la competenza personale”.



“Questa convinzione”, prosegue Oliva, “porta subito ad un altro caposaldo del mio credo professionale: la necessità di aggregazioni professionali. Collaborare con professionalità diverse è un accrescimento personale ma è soprattutto un grande beneficio per la clientela. Il nostro Studio ha trovato una specializzazione, oltre al settore editoriale, anche nell’e-commerce, settore che sintetizza sia la tecnologia sia l’interdisciplinarietà. Collaboriamo con avvocati ma anche ingegneri informatici e inoltre l’e-commerce è per sua natura interdisciplinare. Ogni azienda di qualunque comparto produttivo può approcciare una modalità commerciale che travalica confini, ma che ha regole e modalità, anche fiscali e tributarie, ben precise”.



Francesco Oliva si scopre poi divulgatore e giornalista. “Quasi per caso mi sono trovato a diventare giornalista”, spiega. “Ho iniziato a raccontare e commentare le norme e le regolamentazioni fiscali ai clienti e piano piano mi sono ritrovato a scriverne. È il compito di un bravo consulente quello di far comprendere alla propria clientela i dettagli di certe procedure e il perché di certe operazioni e di commentare le norme e le loro introduzioni. Da qui il passo verso la divulgazione più strutturata e ampia, si è rivelato breve. Collaborazioni e partecipazioni giornalistiche di una certa intensità mi hanno consentito di diventare giornalista pubblicista. Il passo successivo è stato quello dell’apertura di una testata online specializzata che offrisse ad un pubblico il più vasto possibile commenti, approfondimenti, notizie e aggiornamenti dal mondo fiscale e tributario. Nasce così «Informazione Fiscale» che oggi conta sei collaboratori in redazione ed un network di 15 professionisti specializzati. Organizzativamente parlando è una struttura autonoma che si avvantaggia, oltre che della mia direzione, anche della mia conoscenza ed esperienza”.



Conoscenze ed esperienze che si avvalgono di una solida partnership tecnologica con Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia, che, con le sue soluzioni digitali ha sempre risposto con puntualità alle crescenti esigenze di Francesco Oliva. “Il commercialista è ancora percepito come un gestore di un ‘adempimentificio’”, prosegue. “Invece la digitalizzazione e la diffusione di strumenti tecnologici ha cambiato lo scenario. Onestamente le soluzioni e le infrastrutture digitali che mi ha messo a disposizione Wolters Kluwer mi hanno spianato la strada da un lato verso la corretta informazione delle opportunità che il digitale offre, se sviluppato in collaborazione, e dall’altro verso una possibilità di evoluzione in campi professionalmente attigui ma diversi”.



“Il vero salto digitale”, sottolinea Oliva, “l’abbiamo compiuto con Genya, un ecosistema digitale davvero innovativo e articolato, prodromico alle attività consulenziali. L’analisi dei dati che emergono, ad esempio da Genya CFO, mi consente di offrire un valore aggiunto inestimabile alla mia clientela”.



Francesco Oliva è anche manager. Viene coinvolto personalmente in alcuni incarichi specifici. Oggi, ad esempio, è Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società in espansione, anche internazionale, Evolution ADV, concessionaria specializzata in programmatic advertising e consulenza pubblicitaria. L’ha seguita sin dalla sua stessa fondazione, in tutta la fase di progettazione dell'idea imprenditoriale, come amministratore e professionista e l'ha accompagnata nella sua crescita, ricoprendo anche il ruolo di Cfo.



Tutte queste diverse attività sono possibili anche perché si è dotato di strumenti digitali Wolters Kluwer che lo supportano e che sostengono i suoi collaboratori nella gestione delle attività ordinarie di base e nello sviluppo verticale, offrendo molti spunti di riflessioni e una montagna di dati che permettono in concreto anche l’attività consulenziale.