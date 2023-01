Impresoft Group sceglie il suo Ceo, Alessandro Geraldi Il manager vanta trascorsi in Accenture, Bain & Company e Cerved. Il gruppo punta a una crescita sostenibile nel tempo. Pubblicato il 11 gennaio 2023 da Redazione

Dopo un anno all'insegna della crescita e delle acquisizioni, Impresoft Group comincia il 2023 con l’annuncio di un nuovo amministratore delegato: Alessandro Geraldi diventa Ceo dell’intero gruppo, nato nel 2019 e di cui oggi fanno parte i system integrator Cloudnova, Formula, 4wardPRO, GN Techonomy, Kipcast, HIteco, NextCRM, NextTech, Qualitas Informatica e OpenSymbol.

Laureato in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano, Geraldi ha cominciato la propria attività professionale in Banca di Roma e in Accenture, per poi lavorare per dieci anni come partner di Bain & Company. Nel 2017 è passato alla guida della divisione di marketing Intelligence di Cerved, per approdare infine in Impresoft Group.

“È un privilegio poter dare continuità a questo ambizioso progetto industriale”, ha dichiarato il nuovo Ceo. “Ho accettato con grande entusiasmo questa sfida perché ritengo che Impresoft Group abbia le giuste caratteristiche per ricoprire un ruolo primario nel mercato di riferimento, con l’ambizione di supportare i clienti nella Digital Transformation del proprio business. In questa sfida, insieme a tutte le aziende che compongono il Gruppo (4wardPRO, Formula, GN Techonomy, Hiteco, Qualitas Informatica, Open Symbol, Cloudnova, NextTech, NextCRM e Kipcast) siamo pronti a implementare un piano aziendale di crescita significativa e sostenibile nel tempo”.

“Il gruppo è nato come un progetto imprenditoriale e industriale tutto italiano, giovane e allo stesso tempo innovativo, con un raffinato disegno strategico che riunisce competenze tecnologiche e di processo”, ha commentato Antonello Morina, presidente e Ceo di Formula, nonché responsabile del coordinamento strategico del gruppo. “Impresoft Group ha obiettivi molto ambiziosi il cui raggiungimento passa anche attraverso una attenta managerializzazione del gruppo”. Nel 2021 Impresoft Group ha registrato un fatturato consolidato pari a 90 milioni di euro attraverso oltre 3.500 clienti attivi su tutto il territorio italiano.