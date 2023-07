Investimenti in Ict e digitale in crescita di anno in anno in Italia Secondo le stime di Anitec-Assinform, il mercato digitale è cresciuto del 2,4% nel 2022, mentre quest’anno l’incremento sarà del 3,1% e nel 2024 si salirà al 4,3%. Pubblicato il 04 luglio 2023 da Redazione

Il mercato digitale in Italia è solido e cresce, nonostante le difficoltà dell’economia e l’esaurimento di parte di quella spinta all’evoluzione tecnologica che si è vista tra il 2020 e il 2021 come effetto della pandemia. Secondo i calcoli di Anitec-Assinform, la spesa in prodotti, software e servizi Ict nel 2022 è cresciuta del 2,4% rispetto all’anno precedente per raggiungere un valore di 77,087 miliardi di euro. Quest’anno ci si attende un incremento del 3,1%, mentre nel 2024 il mercato digitale crescerà più dell’economia del suo complesso, con un balzo del 4,3%. L'effetto traino della pandemia, si diceva, è oramai esaurito e il +5,3% di investimenti registrato nel 2021 non è stato replicato l'anno seguente. Le nostre aziende e PA proseguono però in una trasformazione digitale organica, strutturale, e in parte sostenuta dal Pnrr.



L’anno scorso sono cresciuti in particolare gli investimenti in servizi Ict, +8,5%,arrivati a valere 14,8 miliardi di euro sui circa 77,1 miliardi complessivi, e hanno fatto da traino soprattutto i servizi di cloud computing e di cybersicurezza. Software e soluzioni Ict hanno raccolto 8,6 miliardi, crescendo del 6,2%, mentre l’hardware (“dispositivi e sistemi”, nella classificazione di Anitec-Assinform) ha registrato un calo dell’1%, segnando un’inversione di tendenza. D’altra parte la debolezza della domanda di Pc e di dispositivi mobili è evidenziata, anche a livello internazionale, da numerosi osservatori e sta proseguendo quest’anno.

Nel calcolo del mercato digitale l’associazione di Confindustria considera anche il segmento di contenuti e pubblicità digitali, che l’anno scorso sono cresciuti del 6,3% in valore, raccogliendo 14,5 miliardi di euro. Prosegue, e non stupisce, il calo dei servizi di rete di telecomunicazione, in discesa del 2,7% nel 2022.

“Gli ultimi anni”, ha commentato Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform, “sono stati caratterizzati da eventi eccezionali e inattesi: la pandemia e lo scoppio del conflitto in Ucraina hanno portato con sé, da un lato, misure straordinarie come il Next generation EU, dall’altro l’aumento dei costi dei prodotti energetici, la crescita dell’inflazione e il rialzo dei tassi. Un contesto complesso al quale ogni giorno famiglie e imprese fanno fronte erodendo la voce investimenti nei bilanci. Nonostante ciò”, ha proseguito Gay, “il 2022 ci consegna un mercato digitale in aumento, che ha raggiunto un valore superiore a 77 miliardi di euro”.

Digitale come leva economica (a certe condizioni)

Anitec-Assinform sottolinea che la trasformazione digitale si conferma una leva economica significativa per l’Italia, e che per favorire la ripresa è importante che il governo spinga su interventi anticiclici, portando avanti riforme e politiche pubbliche a favore dell’innovazione e della competizione. “Se la tendenza positiva del mercato digitale è chiara”, ha proseguito Gay, “permangono tuttavia criticità, prime fra tutti la carenza di competenze digitali e l’eterogeneità nella diffusione delle tecnologie tra classi dimensionali di impresa e tra territori. La sfida per la digitalizzazione delle Pmi è agli inizi ma il piano nazionale di transizione 4.0 e il PNRR costituiscono in tal senso delle opportunità significative. Proprio l'utilizzo delle risorse stanziate dal Pnrr, insieme al contesto economico internazionale, rappresentano due fattori significativi che influenzeranno l’immediato futuro del mercato digitale”.

A proposito di divario nell’adozione e negli investimenti tecnologici, i dati dell’associazione di Confindustria evidenziano che le piccole imprese nel 2022 hanno incrementato la spesa solo del 2,5%, mentre per le aziende di media dimensione il progresso è del 4,1% e per quelle grandi arriva al 5,9%. Più l’azienda (o l’ente pubblico) è grande, maggiore è la spesa destinata alla digitalizzazione. Su base geografica, invece, Nord-Ovest e Centro emergono come aree più altospendenti, rappresentando quasi il 62% degli investimenti in Ict e digitale.

L’ipotesi sul futuro

Dove stiamo andando? Dopo il +3,1% previsto per quest’anno, la stima per gli anni successivi è di una crescita ancor più sostenuta. Anitec-Assinform per il periodo 2022-2026 quantifica una crescita media annua del 4,5%, che porterebbe il giro d’affari del 2026 a quasi 92 miliardi di euro. Questa previsione si basa però sulla duplice ipotesi di un minore impatto dell’inflazione e su un maggiore impiego delle risorse economiche messe a disposizione dal Pnrr per la digitalizzazione.



“Un uso efficiente dei fondi messi a disposizione dal Pnrr è il primo passo in questa direzione”, ha rimarcato Gay, “ma c’è bisogno di una politica industriale che promuova la competitività delle imprese, che aumenti la loro produttività e rafforzi la collaborazione all'interno della filiera. Inoltre, sono necessari interventi di regolazione pro-concorrenziali che spingano l’innovazione, sostengano la formazione del capitale umano e sostengano la collaborazione tra imprese per aumentare scala e durabilità degli investimenti”.