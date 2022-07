Ivanti ottimizza gli accordi con Arrow, Computer Gross e Westocon-Comstor I tre distributori, già partner, veicolano ora tutti l’intera offerta di Ivanti, dalla piattaforma Neurons a MobileIron e Pulse Secure. Pubblicato il 07 luglio 2022 da Redazione

Ivanti, azienda specializzata in automazione e monitoraggio dei flussi di lavoro, ha annunciato di aver consolidato le proprie alleanze con tre distributori presenti in Italia: Arrow Electronics, Computer Gross e Westocon-Comstor. Già dallo scorso maggio, in realtà, questi tre operatori hanno cominciato a proporre sul territorio italiano l’intera gamma d’offerta di Ivanti, incluse le tecnologie derivate dalle acquisizioni di MobileIron e Pulse Secure. Con queste ultime e con la piattaforma Neurons, Ivanti raggiunge attualmente un bacino di 45mila clienti e di 40 milioni di dispositivi. Strutturata su diversi moduli, la piattaforma Ivanti Neurons consente alle aziende di rilevare attacchi, di attuare azioni di rimedio e di proteggere i dispositivi in uso ai dipendenti, indipendentemente dalla loro collocazione fisica.

“Negli ultimi due anni la strategia distributiva adottata in Italia era piuttosto frammentata”, ha spiegato Donato Paladino, distributor manager per l’Italia di Ivanti, “anche perché Computer Gross poteva agire unicamente sull’offerta di Ivanti, mentre Westcon distribuiva Pulse Secure e infine solo Arrow poteva veicolare entrambe le soluzioni di MobileIron e Pulse. Tutti i distributori ricevevano richieste sull’intero portfolio di Ivanti ma, per un certo periodo, non potevano gestire con prontezza ogni trattativa”.

“Consentire ai tre distributori di poter distribuire l’intera gamma delle nostre soluzioni aggiunge un tassello importante al nostro ecosistema distributivo”, ha proseguito Paladino, “a conferma del fatto che agiremo sugli utenti finali supportando innanzitutto i nostri partner. È importante poi sottolineare che i distributori hanno un ruolo importante di Training e Competence Center, contando tutti su realtà con buone expertise tecnologiche capaci di formare un canale qualificato e di selezionare rivenditori evoluti che puntano sulla sicurezza e che sono interessati a sviluppare il business sulle imprese di ogni dimensione e segmento di mercato”.

Al momento Ivanti ha già completato molteplici sessioni per la certificazione tecnica e commerciale degli specialisti di tutti e tre i distributori, per assicurare le competenze necessarie a sviluppare demo e proof-of-concept nelle aziende clienti.