Juniper Networks aiuta i partner a crescere con i servizi Si aggiorna il Juniper Partner Advantage con nuovi strumenti per la progettazione, le vendite e il marketing, utili anche per vendere tramite NaaS (Networking as a Service). Pubblicato il 07 febbraio 2023 da Redazione

Novità nel programma partner di Juniper Networks, società specializzata in tecnologie per la gestione e la sicurezza delle reti. Dopo avere introdotto lo scorso anno il livello Elite Plus Partner Tier, l’azienda ora aggiorna il più ampio Juniper Partner Advantage con lo scopo dichiarato di “aiutare i partner a offrire ai propri clienti le soluzioni più innovative grazie ai servizi gestiti”. Grazie a nuovi strumenti per la progettazione, le vendite e il marketing, gli operatori di canale potranno rivendere soluzioni Juniper e servizi gestiti attraverso il modello del Networking as a Service (NaaS).

Juniper ha spiegato che con questi nuovi strumenti sarà più facile, per i partner, sviluppare un piano personalizzato, che li aiuterà ad aumentare la profittabilità e a sostenere la crescita e, allo stesso tempo, a guadagnare più incentivi e premi. Inoltre gli operatori affiliati potranno elevare più rapidamente il proprio ruolo, passando al livello Elite Plus Partner (che per Juniper è in continua crescita).

Innanzitutto, per i partner che raggiungono il livello Elite Plus ci sono ora maggiori vantaggi, come una nuova modellazione del ritorno sull’investimento, processi Mou più semplici e nuovi riconoscimenti. In secondo luogo, il programma Juniper Champions sarà ulteriormente ampliato (attualmente conta 2.300 unità) per includere partner globali, partner di marketing e distributori di Juniper.

Debuttano, poi, i nuovi strumenti digitali Partner Business Center e Velocity Pricing Tool. Grazie anche a PartnerLink, i partner possono chiudere i contratti più rapidamente con l’accesso in tempo reale al team Juniper di riferimento. Per quanto riguarda il Growing Diversity+ Partner Program, cioè il programma che supporta aziende partner certificate e diversificate, si prevede che alle attuali 44 adesioni (raccolte in soli sei mesi dal lancio) se ne aggiungeranno altre nel corso del 2023.



"Poiché il 90% del nostro business passa attraverso i partner, il loro successo è fondamentale per il nostro stesso successo”, ha dichiarato Gordon Mackintosh, group vice president of global channel & virtual sales di Juniper Networks. “Le modifiche che abbiamo apportato al programma per il 2023 sono state elaborate con un'attenzione particolare ai partner, per assicurarci di fornire la strategia, gli investimenti e gli strumenti necessari per far crescere le loro attività. Crediamo che la combinazione dei nostri programmi d'eccellenza con i prodotti più innovativi del mercato ci permetta di mettere a disposizione dei partner l'offerta migliore del settore".



Parallelamente allo sviluppo del partner program, Juniper sta anche potenziando la squadra dirigente. Ben Fallon è entrato in azienda con il ruolo di vicepresidente global partners & virtual sales e avrà il compito di allineare ancor più le partnership di canale con il trend di sviluppo delle vendite virtuali. “Gli investimenti di Juniper Networks in aziende come Mist, Apstra e 128 Technologies ci hanno posizionato come coloro che possono determinare il futuro dell’enterprise networking. Sono felicissimo di entrare a far parte del team in un momento così entusiasmante”, ha commentato Fallon.