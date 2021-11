La Apple Car, senza pedali né volante, arriva forse nel 2025 Sarà, secondo le indiscrezioni, a guida totalmente autonoma e avrà uno schermo touch al centro del cruscotto. Pubblicato il 19 novembre 2021 da Redazione

La Apple Car, iCar, o in qualunque modo si chiamerà l’automobile elettrica self-driving di Cupertino, potrebbe materializzarsi sulle strade del mondo nel 2025. Ci sarebbe un obiettivo temporale per il lancio di una tecnologia di cui si chiacchiera da anni: secondo fonti confidenziali di Bloomberg, quella di Apple sarà una vettura a guida totalmente autonoma, tanto da essere priva di volante e di pedali. Al posto dei comandi classici ci sarà il sistema self-driving, affiancato da uno schermo tattile che, posizionato al centro del cruscotto, fungerà da sistema di infotainment.



All’interno dell’azienda, ha detto la fonte, si è dibattuto sull’eventualità di prevedere all’interno della vettura un sistema di emergenza, che entri in funzione all’occorrenza. Il nuovo direttore del progetto, Kevin Lynch, vuole che la Apple Car sappia guidarsi da sola fin dalla prima versione immessa sul mercato. A lui si deve anche l’accelerazione della strategia, poiché inizialmente il debutto commerciale dell’automobile driverless era previsto per il 2028.



In ogni caso la data del 2025 è un obiettivo, non una certezza. Il piano in corso è da intendersi come “fluido” e soggetto al completamento, da parte di Apple, del sistema software e hardware per la guida autonoma che l’azienda sta sviluppando internamente. Al momento, stando alle indiscrezioni, la società avrebbe già completato la maggior parte del lavoro di sviluppo del processore.



Il progetto di Apple, così come quelli delle concorrenti Waymo, Baidu, Uber e Tesla, dovranno anche fare i conti con eventuali scogli normativi, giacché la circolazione di veicoli senza conducente al di fuori di aree ristrette (dove ad oggi sono stati realizzati test) richiederà regole ben definite a tutela soprattutto della sicurezza stradale. Al momento l’azienda non ha commentato le indiscrezioni. È ufficiale, invece, ed è partito da qualche giorno il nuovo progetto pilota di Waymo e Ups, che in Texas testeranno per alcune settimane il funzionamento di autocarri a guida autonoma usati per le consegne merci.