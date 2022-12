La nuova vita di Gruppo Project: nasce WeAreProject L’ecosistema di aziende attive nel canale Ict ha annunciato un rebranding e un nuovo focus su cybersicurezza, hybrid cloud e sostenibilità. Pubblicato il 12 dicembre 2022 da Redazione

Una storica realtà del canale come Gruppo Project lascia il posto a WeAreProject. Non è un'uscita di scena bensì un rebranding per la holding bergamasca che racchiude diverse società di consulenza e system integration, a partire dalla capofila Project Informatica. Se il 2021 era stato segnato, fra le altre cose, dall’acquisizione di Centro Computer, il 2022 si chiude con la notizia di un rebranding che è anche l’occasione per ribadire e rinnovare la missione di “servire la business evolution dei clienti, ponendosi come organizzazione politecnologica innovativa”.



L’aggettivo “politecnologica” non è casuale, perché il gruppo è formato da otto aziende diverse per posizionamento (anche geografico) e specializzazione, ovvero Project Informatica, 3P Technologies, Ates Informatica, Converge, Personal Data, Project Adriatica, Sinthera ed Extraordy. Il rebranding, inoltre, “mette al centro i valori di innovazione, sostenibilità e competenza”, ha fatto sapere l’azienda. Le diverse competenze che compongono l’offerta sono “orchestrate attraverso squadre multidisciplinari”.

“Siamo molto soddisfatti e orgogliosi del nuovo brand, tanto desiderato quanto strategico per il nostro percorso”, ha commentato Alberto Ghisleni, fondatore di Project e Ceo di WeAreProject. I cinque pilastri su cui si baserà, d’ora in poi, la strategia del gruppo sono la cybersicurezza, il digital workplace, l’hybrid cloud & networking, applicazioni & dati e le soluzioni innovative, che verranno proposte anche in formula “as a Service” e prestando attenzione costantemente ai temi della sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale d’impresa.

“Ripensare alla propria brand identity offre sempre l’opportunità di fermarsi e di riflettere a fondo sui propri core values che nel nostro caso sono, oltre a innovazione, competenza e sostenibilità, anche trasparenza, vicinanza, solidità e cultura del cliente”, ha sottolineato la direttrice marketing, Valeria Mauri. Il polo tecnologico di WeAreProject conta attualmente oltre 600 dipendenti e sviluppa un fatturato annuo di circa 350 milioni di euro.