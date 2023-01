La posta di Libero e di Virgilio riparte, i dati sono integri Italia online annuncia il graduale ripristino di Libero Mail e Virgilio Mail e assicura la “assoluta integrità” dei dati degli utenti. Pubblicato il 26 gennaio 2023 da Redazione

Libero Mail e Virginio Mail ripartono dopo giorni di mancato funzionamento e di lamentele, con tanto di diffide e minacce di class action da parte di Codacons e Altroconsumo. Italiaonline, la media company che gestisce i due servizi di posta elettronica, ha fatto sapere tramite ufficio stampa che il processo di ripristino è cominciato nel pomeriggio di giovedì 26 gennaio, con la prospettiva di una piena operatività nel giro di poche ore.

“È con sollievo che possiamo comunicare ai nostri utenti che è in corso un progressivo ritorno alla normalità”, scrive l’azienda. “È stato infatti avviato il processo di rimessa online della Libero Mail e della Virgilio Mail, che coinvolge solo una prima parte della customer base. Nelle prossime ore, progressivamente, tutte le caselle torneranno pienamente attive”.

“I tempi sono stati lunghi, lo abbiamo detto, ma l’obiettivo primario è stato quello di tutelare l’integrità dei dati dei nostri utenti”, prosegue la nota. “I momenti di #down in una tech company possono accadere, il nostro obiettivo ora è essere un provider di posta ancora migliore di prima per tutti gli italiani. Continueremo a comunicare attraverso i nostri touchpoint, fino alla completa risoluzione del problema”.

La promessa di un rapido recupero è ribadita sulla pagina di login alle caselle di posta elettronica di Libero: “Stiamo progressivamente ripristinando il servizio per tutti gli account LIbero Mail e prevediamo che entro le prossime ore ognuno potrà riacquistare la piena disponibilità della propria casella mail. Se il tuo account è già tra quelli ripristinati, avrai subito accesso. In caso contrario, ti chiediamo di pazientare ancora un po’, ma ti garantiamo l’assoluta integrità di tutti i tuoi dati”.