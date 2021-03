La Pubblica Amministrazione accelera nel digitale e sceglie il cloud La pandemia di covid-19 ha evidenziato le criticità latenti nelle infrastrutture IT di alcuni enti pubblici. Ma la trasformazione ha preso il largo, come testimoniato da Vmware. Pubblicato il 03 marzo 2021 da Elena Vaciago

L'emergenza del covid-19 ha portato le Pubbliche Amministrazioni italiane a confrontarsi con l’urgenza di digitalizzare velocemente le attività, eliminando i blocchi che avevano ritardato questa evoluzione in passato. La situazione ha fatto emergere con più evidenza le criticità delle infrastrutture IT di alcuni enti del settore pubblico: l’insuccesso dei vari “click day” susseguitesi nell’ultimo periodo ha dimostrato la necessità di realizzare servizi che siano “nativamente digitali”, anziché semplicemente trasporre online prassi e processi antiquati. I cittadini sempre più chiedono infrastrutture performanti e le amministrazioni pubbliche devono velocizzare questo passaggio.

Come emerso durante un recente ciclo di roundtable organizzate da VMware e The Innovation Group (“Cio exchange: La PA si trasforma con il digitale“), coinvolgendo una community di CxO che seguono in prima persona i percorsi di innovazione digitale” della PA centrale e locale, la ripartenza dovrà essere il momento per creare infrastrutture resilienti. Infrastrutture che siano alla base di un più ampio percorso di innovazione e digitalizzazione dell’intero Paese. In una fase di accelerazione dei processi di trasformazione digitale, è importante essere coscienti delle nuove opportunità e di come affrontare questo momento. Gli incontri con gli executive di grandi enti della PA centrale e locale sono serviti a fare il punto su che cosa abbia insegnato la recente esperienza della pandemia circa la domanda di servizi pubblici avanzati, sicuri, veloci e gestibili da remoto da parte dei cittadini. E su come accelerare nei percorsi di digitalizzazione, abilitando lavoro agile ed efficienza operativa, con un modello operativo per il cloud comprensivo di automazione, governo e analisi. Il tutto, sia per contenere i costi sia per elevare le prestazioni e incrementare la resilienza operativa.

Dalla discussione sono emersi spunti importanti, legati soprattutto alla recente esperienza dello smart working, che ha richiesto un utilizzo più pervasivo di tecnologie digitali e in particolare un più rapido passaggio al cloud di numerose attività. In alcuni casi, dopo una prima fase di veloce migrazione, le amministrazioni hanno dovuto fermarsi e fare un passo indietro: è importante infatti che il cambiamento sia sempre guidato e tenuto sotto controllo, che ci siano un disegno e una strategia generale. Quindi, la definizione di percorsi il più possibile allineati con gli obiettivi che si pone l’ente pubblico, l’analisi di costi e benefici, la valutazione di aspetti di compliance e sicurezza rispetto a dati sensibili (per i quali spesso si delineano scenari di infrastrutture ibride).



Quali sono le raccomandazioni perché la transizione avvenga con successo? Da un lato, è importante che nella PA ci si svincoli da concetti di pura smaterializzazione o di digitalizzazione tout court, perché questi non portano reali benefici ma semplicemente replicano l’esistente con i suoi difetti. Importante, invece, pensare al vero valore aggiunto che si vuole portare alla propria utenza, conoscendola nelle sue caratteristiche e aspettative, oltre che rivedendo i meccanismi interni della PA laddove questi portano ritardi e duplicazioni inutili. E adottare una reale “innovation state of mind”, ossia, la capacità di rinnovarsi ogni giorno senza aver paura di sbagliare (perché in fondo è proprio dagli errori che si impara di più).

Dal punto di vista delle infrastrutture - quindi di tutto quanto riguardi l’erogazione di servizi ai cittadini oltre che il disegno di nuovi - l’obiettivo deve essere dotarsi di un approccio “cloud neutral”. Mettere la sicurezza di dati e infrastrutture al primo posto. Adottare modelli operativi che siano il più possibile consistenti e interoperanti attraverso le varie piattaforme a disposizione. Guardare al nuovo e, infine, mantenere aperta la possibilità di tornare indietro, ossia di riportare in casa dati e workload in qualsiasi momento.