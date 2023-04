Lo storage software-defined di Scality in Italia con V-Valley Il distributore del gruppo Esprinet è il primo a proporre nel nostro Paese le soluzioni di archiviazione software-defined di Scality. Pubblicato il 14 aprile 2023 da Redazione

Una nuova possibilità di scelta per lo storage definito dal software debutta in Italia attraverso V-Valley. Il distributore appartenente al Gruppo Esprinet veicola, primo nel nostro Paese, le soluzioni Scality, azienda californiana specializzata in archiviazione a file e a oggetti secondo logica software-defined. V-Valley proporrà l’intera offerta di Scality ma spingendo, in particolare, Artesca, la soluzione più recente e rivolta alla fascia intermedia.



Si tratta di un software cloud-nativo per l’archiviazione a oggetti, adatto per le applicazioni e i siti “edge” e per chi utilizza Kubernetes. L’altro pilastro dell’offerta è Ring, soluzione altamente scalabile per lo storage a file e a oggetti, indicato per i data center di grandi aziende e per il cloud.



V-Valley si è detta intenzionata a sfruttare il proprio know-how tecnico per supportare lo sviluppo del business di Scality in Italia e per aiutare gli operatori di canale a offrire le soluzioni di quest’azienda ai propri clienti.



Su scala globale sono circa 130 gli operatori dell’ecosistema di canale di Scality. "Scality punta su un modello di business orientato ai partner, come dimostra l'ultima espansione della nostra offerta", ha commentato Fabrice Endlicher, direttore canale e alleanze della società californiana. "Con le sue offerte di server x86 complementari che si abbinano perfettamente (e in modo conveniente) al software Scality, V-Valley è un partner ideale per noi. Il fatto che applicazioni leader come Veeam (anch'essa distribuita da V-Valley) abbiano ora abbracciato pienamente la tecnologia S3 object storage rende il nostro obiettivo ancora più raggiungibile. Siamo determinati ad aiutare le organizzazioni di tutte le dimensioni a risolvere le sfide dei dati su larga scala, una volta per tutte.



“La partnership con Scality rientra nella strategia di crescita del Gruppo Esprinet nei segmenti ad alto valore aggiunto, su cui V-Valley è focalizzata da sempre”, ha dichiarato Sergio Grassi, head of sales & marketing di V-Valley Italia. “Le soluzioni di Scality ci consentono di ampliare l’importante portfolio di soluzioni di Storage messo a disposizione dei nostri partner, insieme all’importante supporto tecnologico garantito dalle numerose competenze presenti all’interno della struttura tecnica di V-Valley”.