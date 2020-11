MacOs Big Sur blocca alcuni vecchi modelli di MacBook Pro Un buon numero di possessori dei portatili da 13 pollici datati tra fine 2013 e metà 2014 ha segnalato al sito americano MacRumors che, dopo l’aggiornamento, i notebook sono diventati delle “mattonelle”. E nessuna procedura li ha rianimati. Apple è stata informata del problema. Pubblicato il 17 novembre 2020 da Redazione

Installi l’aggiornamento a MacOs Big Sur e il tuo MacBook Pro diventa una “mattonella” inutilizzabile. Non è stato così per tutti, ma certamente per un buon numero di possessori del modello da 13 pollici datato tra fine 2013 e metà 2014. Un thread del forum del sito americano MacRumors, infatti, mostra un numero significativo di utentiche segnalano il problema. Stessa cosa sulla piattaforma Reddit e sulle Apple Support Community, lasciando intendere che la cosa è diffusa.

Gli utenti affermano che, durante l'aggiornamento a MacOs Big Sur, le loro macchine si sono bloccate e visualizzano uno schermo nero. Le combinazioni di tasti per il reset, tra cui NVRAM, SMC, modalità provvisoria e ripristino da Internet, sarebbero inefficaci, per non dire inutili.

Un utente ha postato su Reddit che il supporto Apple gli ha consigliato di prenotare una riparazione per il proprio MacBook Pro. Un altro su un thread del supporto Apple ha affermato che il team di ingegneri dell’azienda è stato informato.

Fino a quando non sarà chiaro quale potrebbe essere la causa del problema e Apple rilascerà una fix, se si ha un MacBook Pro da 13 pollici del periodo “incriminato” potrebbe essere opportuno non procedere all'installazione di MacOs Big Sur.