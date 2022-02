Mandiant e SentinelOne uniscono le forze per scovare le minacce La piattaforma Mandiant Advantage Xdr (Extended Detecion and Response) si integra ora con SentinelOne Singularity Xdr per favorire una più rapida scoperta e reazione agli attacchi. Pubblicato il 15 febbraio 2022 da Redazione

Mandiant e SentinelOne mettono insieme le forze, cioè le rispettive tecnologie e sapere consulenziale, per aiutare i clienti a combattere attacchi e incidenti informatici. La piattaforma di Extended Detecion and Response (Xdr) di SentinelOne, Singularity Xdr, è stata integrata con quella di Mandiant, cioè Advantage Xdr, per consentire ai clienti congiunti di diagnosticare e porre rimedio alle minacce in modo più rapido e accurato attraverso una maggiore visibilità, automazione e assegnazione delle priorità degli avvisi. Le due soluzioni si potenziano a vicenda, favorendo (anche attraverso tecnologie e dati di intelligence) una più rapida scoperta degli attacchi e una conoscenza sempre aggiornata delle minacce in circolazione.



Nel concreto, la collaborazione permette agli Incident Responder di Mandiant (azienda che pare aver attirato l’interesse di Microsoft) di avvalersi della piattaforma Singularity Xdr di SentinelOne, per individuare e porre rimedio alle violazioni. Inoltre, come parte dell’accordo siglato tra le due aziende, il servizio di consulenza di Mandiant ha aggiunto la piattaforma Singularity al set degli strumenti di terze parti impiegati nella fornitura di servizi di Incident Response e Compromise Assessment.



Mandiant, dunque, fornirà servizi di consulenza che si estendono alle piattaforme Mandiant Advantage e Singularity XDR. Ulteriore novità è in arrivo prossimamente, nel secondo trimestre: la practice Mandiant Managed Defense introdurrà nell’offerta anche servizi di managed detection and response per i clienti SentinelOne.



"L'evoluzione delle minacce e degli ambienti IT ha creato una situazione di emergenza per i professionisti della sicurezza, rendendo più difficile che mai proteggere i sistemi”, ha commentato Marshall Heilman, executive vice president e global Cto di Mandiant. “Collaborando con i leader della sicurezza informatica come SentinelOne, vogliamo migliorare le capacità delle organizzazioni di poter proteggere i propri ambienti, consentendo loro di mitigare i rischi futuri attraverso funzionalità uniche di rilevamento e risposta alle minacce. Mandiant Advantage è stato progettato per supportare partnership strategiche come questa, e siamo impazienti di ampliare le nostre potenzialità mentre continuiamo a rendere ogni impresa più sicura dalle minacce informatiche".



"Siamo orgogliosi che Mandiant ci abbia scelto come partner strategico per supportare il loro team di esperti nella gestione e nella pronta risposta agli incidenti", ha dichiarato Nicholas Warner, chief operating officer di SentinelOne. "La piattaforma Singularity Xdr è stata sviluppata per impiegare strumenti capaci di rilevare e rispondere rapidamente agli attacchi informatici, in modo autonomo, rendendo più veloce la risposta agli incidenti. SentinelOne sta sempre più diventando lo standard tecnologico di risposta agli incidenti, promossa dai principali provider di servizi di sicurezza informatica. L'esperienza e l'eredità sugli Incident Response di Mandiant convalidano le nostre capacità e la nostra posizione di mercato".