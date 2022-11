Marco Urcioli lascia Check Point e va alla guida di F5 in Italia Il nuovo country manager italiano di F5 prende il posto di Maurizio Desiderio. Riporterà a Pierre Castelnau, senior vice president per le vendite Emea. Pubblicato il 16 novembre 2022 da Redazione

In Italia c’è un nuovo country manager per F5, azienda specializzata in sicurezza e delivery delle applicazioni in ambienti multi-cloud. Marco Urcioli è stato scelto per sostituire Maurizio Desiderio, che lo scorso giugno aveva lasciato F5 per diventare amministratore delegato per l'Italia di Palo Alto Networks. Urciuoli ha ora il compito di gestire le strategie e gli obiettivi della multinazionale in Italia, riportando direttamente a Pierre Castelnau, senior vice president per le vendite Emea di F5.



Il nuovo country manager vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore Ict e in particolare nell’ambito della sicurezza informatica. Nel suo curriculum ci sono i nomi di Reply, Trend Micro e Check Point Software Technologies, azienda per cui ha lavorato per undici anni diventandone, dal 2018, il country manager per l’Italia.



“Marco porta in F5 una solida esperienza nel campo della sicurezza e competenze di indubbio valore”, ha commentato Castelnau. “Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli di senior management, e siamo certi che, grazie alle sue competenze e alla sua profonda conoscenza del mercato, saprà portare anche in F5 un significativo valore che si tradurrà in prestazioni ancora migliori per l’azienda, i nostri partner e i nostri dipendenti”.



"Sono felice e onorato di entrare a far parte di F5”, ha dichiarato Urcioli. “Come guida dell’azienda in Italia, avrò presto l’opportunità di sedermi al fianco dei nostri clienti e tracciare con loro e con il mio team un percorso di trasformazione digitale di successo".