Massimo Iberti nominato Cfo di Finix Technology Solutions L’azienda che distribuisce in Italia il marchio Fujitsu annuncia la nomina di un nuovo direttore finanziario. Pubblicato il 20 ottobre 2020 da Redazione

Finix Technology Solutions annuncia la nomina di un nuovo chief financial officer , Massimo Iberti. L’azienda nata dalle ceneri di Fujitsu Italia (e distributore esclusivo dei prodotti Fujitsu nel nostro Paese) ha affidato al nuovo direttore finanziario l’incarico di “rafforzare il management team e l’organizzazione di Finix, andando a semplificare e dare solidità ai processi finanziari”.

Iberti porta in azienda la propria esperienza maturata in Italia e all’estero in numerose società internazionali, in particolare nel mondo dell’Information Technology. Nel corso della carriera il manager ha lavorato tra Europa, Stati Uniti e Medio Oriente, sia all’interno di grandi aziende sia in startup del settore telecomunicazioni: per fare qualche nome, società come Fastweb, Pioneer Electronics, Kpmg e YourVoice.

Massimo Iberti si unisce a Finix dopo un’esperienza più che decennale in Diebold e Diebold Nixdorf, società specializzate in tecnologia per il settore finanziario, per le quali ha ricoperto i ruoli di direttore finanziario per l’Europa meridionale e di amministratore delegato per l’Italia.

“Sono molto orgoglioso”, ha dichiarato il nuovo Cfo, “di portare la mia esperienza nel leadership team di una società come Finix, che coniuga la solidità trentennale dell’esperienza di Fujitsu con la mission di portare i processi dell’innovazione digitale nel business delle Pmi, nella Pubblica Amministrazione e nelle grandi aziende, mettendo a sistema la centralità del dato nell’ambito IoT, intelligenza artificiale e cybersecurity”.