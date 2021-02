Matteo Mille guida marketing e operations di Microsoft Italia Il manager è stato scelto per il ruolo di chief marketing and operations officer. Contribuirà a portare avanti il piano d’investimenti quinquennale previsto per il nostro Paese. Pubblicato il 08 febbraio 2021 da Redazione

Nuova nomina in Microsoft Italia: Matteo Mille è stato scelto per il ruolo di chief marketing and operations officer, ruolo a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Silvia Candiani. Operando all’interno del Leadership Team e in collaborazione con il gruppo di Marketing & Operations, Matteo Mille “avrà la responsabilità di contribuire alla crescita della filiale italiana, definendo piani di business e strategie volti a sostenere il percorso di Trasformazione Digitale dei clienti e dei partner italiani, contribuendo così all’innovazione digitale dell’intero Paese, in un periodo così sfidante come quello attuale”, scrive l’ufficio stampa.

Il nuovo responsabile del marketing e delle operations, inoltre, contribuirà al progetto Ambizione Italia #DigitalRestart, un piano quinquennale per lo sviluppo digitale del nostro Paese, supportato da 1,5 miliardi di dollari di investimenti. Mille darà il proprio contributo al lancio della prima Region Datacenter di Microsoft in Italia e all’avvio delle varie iniziative, tra cui l’AI Hub, i progetti con le Pmi, l’Alleanza per la Sostenibilità e le attività per la formazione di studenti e professionisti su competenze digitali. Infine, insieme al proprio team di lavoro contribuirà alla promozione delle iniziative di Diversity & Inclusion, sia internamente sia esternamente all’azienda.

Laureato in Telecomunicazioni all’Università di Pavia, Matteo Mille ha frequentato vari percorsi di formazione per executive tra cui quello di Digital Business Strategy della Mit Sloan School of Management. Ha lavorato in aziende quali Italtel, Sun Microsystems, McKinsey e Telecom Italia, per poi entrare in Microsoft nel 2006 con il ruolo Server & Tools Director, guidando il lancio di Windows Server ed Sql. Ora torna in Italia dopo un’esperienza di sette anni a Singapore, dove ha ricoperto l’incarico di Partner Sales Development Lead per la regione Asia Pacifico di Microsoft.

“Sono entusiasta di rientrare a far parte della famiglia Microsoft Italia”, ha dichiarato Mille, “di guidare il team M&O e lavorare insieme al Leadership team per guidare la trasformazione digitale che i nostri clienti, i nostri partner e il nostro Paese oggi richiedono, per far fronte a un periodo così sfidante, portando l’Italia ai livelli che si merita, anche grazie al digitale. Le esperienze che ho avuto in Italia, Europa e Asia mi hanno dato l’opportunità di guidare team multiculturali, creando strategie di marketing, costruendo nuovi canali di vendita, raggiungendo significative crescite di business e trasformando diversi ecosistemi di partner”.