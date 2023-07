Mercato chip in subbuglio, fra investimenti e crisi di competenze Secondo un nuovo studio, entro il 2030 mancheranno 67mila professionisti nel mercato Usa dei semiconduttori. Tsmc punta sull’AI, la Germania rilancia con 20 miliardi di euro di investimenti. Pubblicato il 25 luglio 2023 da Valentina Bernocco

I semiconduttori non smettono di fare notizia. Protagonisti delle cronache tecnologiche degli ultimi tre anni – il chip crunch e le interruzioni della catena di fornitura, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e il ruolo strategico dei chip per l’intelligenza artificiale, i grandi investimenti dei produttori per ampliare le fabbriche in Europa e Asia – i semiconduttori tornano a far parlare di sé con diverse notizie.

Come noto, si prevede per i prossimi anni una notevole crescita del giro d’affari del settore sotto la spinta dell’intelligenza artificiale, che richiede componenti hardware evoluti e ad alte prestazioni. Serviranno però anche le risorse umane qualificate. Un nuovo studio della Semiconductor Industry Association (Sia), realizzato insieme a Oxford Economics, svela che entro il 2030 nel settore dei semiconduttori statunitense mancheranno circa 67mila professionisti.



Negli Usa la forza lavoro di questo mercato crescerà dagli attuali 345mila occupati ai 460mila stimati per il 2030. Considerando l’attuale ritmo con cui le università sfornano laureati qualificati, si prevede di arrivare alla fine del decennio con un notevole gap di offerta. Intanto continuano le polemiche sulla scelta dell'amministrazione Biden di restringere la vendita di processori ad aziende cinesi; una scelta apertamente criticata da Nvidia e Intel. Nel frattempo il piano di sussidi noto come Chips Act, dopo molti negoziati, è diventato legge: servirà a favorire la creazione di nuove fabbriche e le attività di ricerca e sviluppo di aziende come Intel, Samsung e Tsmc.



Tsmc insegue l’intelligenza artificiale

E proprio da Tsmc è giunta un’altra notizia in tema, dopo la recente pubblicazione dei risultati finanziari del secondo trimestre. Per soddisfare la domanda di componenti per l’intelligenza artificiale, la società taiwanese investirà l’equivalente di circa 2,87 miliardi di dollari: serviranno a realizzare un nuovo stabilimento per il packaging a Taiwan, nella contea settentrionale di Miaoli.



Ci si aspetta che il sito crei circa 1500 posti di lavoro. Di certo l’investimento aiuterà Tsmc (uno dei principali fornitori di Apple) a competere con Nvidia e Amd nel campo dei chip per l’intelligenza artificiale, che attualmente vede protagoniste queste due aziende.



La Germania investe 20 miliardi di euro

La terza notizia riguardante i semiconduttori ci porta in Europa: il Ministero dell’Economia tedesco ha annunciato un piano di investimento da 20 miliardi di euro nell’industria dei chip, finalizzato a ridurre la dipendenza dai fornitori asiatici, in particolare dalle fabbriche di componenti ubicate a Taiwan e in Corea del Sud. Il piano è ancora soggetto all’approvazione della Commissione Europea.



Quasi metà dell’investimento sarà destinata a Intel e la restante parte sarà suddivisa tra Tsmc, Infineon, Globalfoundries e altri produttori. Aziende che si sono rivolte alla Germania per realizzare espansioni di linee produttive e nuove fabbriche, attratte dai sussidi previsti nel Chips Act europeo.



Intel, in particolare, investirà oltre 30 miliardi di euro per avviare due fabbriche ecosostenibili a Magdeburgo, progetto annunciato da tempo e su cui recentemente è stato raggiunto l’accordo con il governo tedesco. Infineon progetta, invece, di spendere 5 miliardi di euro per avviare a Dresda una nuova fabbrica di chip che darà lavoro a mille persone. Tsmc ha anch’essa espresso interesse per investire in Germania ma le negoziazioni sui sussidi governativi da ottenere sono ancora in corso.