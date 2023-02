Michael Sentonas promosso da Cto a presidente di CrowdStrike La società texana di cybersicurezza ha promosso il chief technology officer nel ruolo di presidente. Lavorerà a diretto riporto del Ceo, George Kurtz. Pubblicato il 10 febbraio 2023 da Redazione

C’è un nuovo presidente per CrowdStrike, società texana di cybersicurezza che tra le altre cose si occupa di threat intelligence, rilevamento delle minacce, gestione delle identità, protezione degli endpoint e del cloud e osservabilità. Un volto non nuovo all’azienda: si tratta di Michael Sentonas, già chief technology officer di Crowdstrike, un ruolo ricoperto dal 2020. Ora, come presidente, sarà responsabile dei prodotti e delle funzioni di go-to market, tra cui l'area vendite, il marketing, l'ingegneria, la threat intelligence, lo sviluppo aziendale e i team di Cto.



“Mike ha dimostrato di essere un leader unico, focalizzato in modo maniacale sull’execution”, ha commentato il Ceo e fondatore dell’azienda, George Kurtz. “Nessuno più di Mike nella cybersicurezza è abile ad allineare le necessità dei clienti con l’eccellenza tecnologica e di go-to-market. Per via del sesto senso per la tecnologia, la padronanza del mercato e la passione per la vittoria è diventato molto richiesto da clienti, dipendenti, partner, analisti e investitori”.



Sentonas è entrato in Crowdstrike nel 2016 in qualità di vice president of technology strategy, per essere promosso a Cto quattro anni dopo. In precedenza aveva lavorato per McAfee, ricoprendo diversi ruoli manageriali tra cui quello di Cto.



"CrowdStrike è diventata una della società cloud a più rapida crescita riscrivendo le regole del gioco su come le aziende bloccano le violazioni e si proteggono da avversari sofisticati e inarrestabili”, ha dichiarato Sentonas. “La combinazione di un singolo agent leggero, una piattaforma cloud-nativa, threat intelligence senza paragoni ed esperienza umana d’elite ci hanno aiutati a dominare il mercato della moderna sicurezza per gli endpoint e a diventare lo standard di riferimento nella cybersicurezza, e ora ci rendono pronti a diventare un elemento sempre più fondamentale per le proprietà digitali dei nostri clienti. Lavorare con un fondatore e Ceo del calibro di George è un’opportunità rara. Sono grato della fiducia e della fede riposta in me per alimentare la nostra prossima fase di crescita”.



Sentonas riporterà all’amministratore delegato George Kurtz. A loro volta, il chief sales officer Jim Seidel, la chief marketing officer Jennifer Johnson, il chief product & engineering officer Amol Kulkarni e il senior vice president of Intelligence Adam Meyers riporteranno direttamente al nuovo presidente.