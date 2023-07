Migliori esperienze digitali nelle residenze per anziani di Korian Korian Benelux ha scelto le tecnologie di rete di Juniper per migliorare il servizio offerto al personale e agli ospiti delle sue strutture. Pubblicato il 30 giugno 2023 da Redazione

Anche nelle residenze per anziani c’è bisogno di tecnologie, e in particolare di servizi digitali, di telefonia e di connessioni Internet veloci. Korian Benelux, società proprietaria di 173 strutture per la terza età in Olanda e Belgio, voleva migliorare i servizi offerti ai suoi circa 15mila ospiti e 11mila dipendenti, dando a tutti la possibilità di usare i tablet nelle proprie stanze per guardare film, ascoltare musica e chiamare il personale in caso si bisogno, ma anche di sfruttare la rete Wi-Fi per restare in contatto con i propri parenti e amici tramite email e videochiamate. Voleva, inoltre, migliorare il lavoro dello staff IT.



Per tutto questo era necessaria una nuova infrastruttura di rete, e dunque Korian si è rivolta alla tecnologia di Juniper Networks. Con l’intervento di Nomios, un partner di Juniper, è stata progettata, validata e testata un’architettura di rete ottimale, capace di soddisfare gli obiettivi strategici e tecnici prefissati. Si è scelto di adottare gli access point AP32, che utilizzano la tecnologia Mist AI per garantire una connettività Wi-Fi più affidabile, prevedibile e misurabile. Inoltre sono stati installati gli switch EX2300, che insieme a Juniper Mist Wired Assurance forniscono un accesso sicuro e ad alte prestazioni agli access point e agli altri dispositivi wired.



Dall’inizio del rollout, finora la nuova architettura di rete è stata implementata in circa il 10% delle residenze di Korian Benelux, e con evidenti vantaggi sia per gli ospiti sia per gli infermieri, il personale amministrativo e lo staff IT. “Con la nostra nuova rete, il personale infermieristico accede facilmente alle applicazioni mediche e amministrative. I computer su carrelli e le altre attrezzature mediche smart sono sempre connesse”, spiega Christoph Van Doren, direttore Ict di Korian Benelux. “Allo stesso modo gli ospiti delle strutture e i loro familiari possono connettersi agevolmente alla rete Wi-Fi. L’IT ha un’elevata visibilità sui livelli di servizio attesi e su quanto viene effettivamente erogato. Con Juniper Mist possiamo individuare in modo tempestivo e autonomo i problemi di connettività, senza aspettare la segnalazione da parte del personale. In pratica, dedichiamo meno tempo al troubleshooting, guadagnando tempo da dedicare ad attività più strategiche”.



La soluzione di Juniper assicura qualità della voce ottimizzata al sistema di chiamata degli infermieri, mentre gli ospiti hanno a disposizione in camera un accesso Wi-Fi per fare videochiamate, guardare film, ascoltare musica o consultare la posta elettronica su tablet. Inoltre è disposizione una rete Wi-Fi anche per parenti e amici in visita. Lo staff può accedere in modo veloce e reattivo alle applicazioni mediche e amministrative, mentre i dispositivi medici smart dispongono di una connettività più affidabile.



ll motore Mist AI, basato su cloud, permette all’IT di avere migliori insight migliori sull’esperienza degli utenti e offre capacità di troubleshooting ottimizzate per i dispositivi medici Wi-Fi connessi e per i telefoni. Le informazioni fornite in tempo reale da Juniper Mist Wired Assurance, Juniper Mist Wireless Assurance e l’assistente virtuale di rete Marvis hanno permesso di semplificare il troubleshooting a livello di cliente, di dispositivo e di sito, con conseguente miglioramento della qualità del servizio. Grazie a Mist AI, la soluzione di Juniper offre livelli di servizio personalizzabili e consigli pratici che aiutano nella risoluzione proattiva dei problemi, spesso ancor prima che gli utenti se ne accorgano.



In aggiunta a tutto questo, la configurazione centralizzata e il provisioning zero-touch velocizzano la messa in opera di nuovi switch e access point Juniper man mano che le strutture vengono rinnovate. Ora, quando Korian effettua una ristrutturazione, la rete può essere installata in un solo giorno anziché nei due giorni richiesti dalla precedente soluzione wireless in uso.



“Nella sanità le organizzazioni sono costantemente alla ricerca di tecnologie innovative per offrire un'esperienza high touch agli ospiti delle strutture, ad amici e parenti in visita e al personale”, commenta Gos Hein van de Wouw, vice president enterprise Emea di Juniper Networks. “Per Korian la rete gioca un ruolo fondamentale nel mantenere efficiente l’infrastruttura tecnologica, poiché permette di implementare e supportare con facilità nuove applicazioni e tecnologie che possono contribuire a generare migliori risultati ed esperienze per i pazienti”.