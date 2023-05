Mossa a sorpresa di Alibaba Group, si separa dal suo cloud computing Il Cloud Intelligence Group diventerà una società indipendente, controllata dagli attuali azionisti di Alibaba Cloud. Pubblicato il 19 maggio 2023 da Redazione

Alibaba è un colosso tecnologico di grande successo, che spazia dall’e-commerce alla vendita di contenuti digitali, dall’advertising online attraverso il suo motore di ricerca ai servizi di cloud computing per aziende. Almeno fino a oggi. Con una mossa a sorpresa, giovedì l’amministratore delegato e presidente del gruppo Daniel Zhang ha annunciato la scorporare la divisione Alibaba Cloud per farla diventare un’entità autonoma, sulla quale la holding non avrà più controllo. Le azioni di Alibaba Cloud saranno distribuite agli attuali investitori nel corso del 2024.



L’annuncio ha sorpreso perché nel corso di un decennio il gruppo ha investito circa dieci miliardi di dollari per lo sviluppo e l’espansione delle attività cloud. Attraverso decine di data center (tra cui 15 posizionati al di fuori della Cina) l’azienda eroga un centinaio di servizi, tra calcolo, storage, networking, distribuzione di contenuti, applicazioni database e cybersicurezza. Ora, con l’annunciato scorporo, le ambizioni di Alibaba nel cloud non si sgonfieranno ma le attività e le azioni in Borsa non saranno più controllate dalla holding.



D’altro canto l’annunciato spin-off trova la sua premessa nella recente riorganizzazione in sei divisioni operative autonome l’una dall’altra, ovvero Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Service Group, Cainiao Smart Logistics, Global Digital Commerce Group and Digital Media and Entertainment Group. A fine marzo, a valle dell’annuncio, c’era già chi parlava di queste divisioni come società indipendenti, dato che ciascuna è guidata da un diverso Ceo e da un diverso consiglio di amministrazione. A capo del Cloud Intelligence Group c’è proprio Daniel Zhang, che ha mantenuto però anche il ruolo di presidente dell’intero gruppo.



Per Alibaba finora il principale ostacolo alla crescita dei ricavi delle attività cloud è stata la difficoltà a far breccia tra le aziende occidentali, già alle prese con l’ampia scelta offerta dai tre operatori di riferimento, ovvero Amazon (Aws), Microsoft (Azure) e Google (Google Cloud). Alibaba si posiziona al quarto posto, dopo la triade, e detiene una quota di circa il 6% sul totale del giro d’affari mondiale del cloud. In Cina, invece, è il leader di mercato, seguito da Huawei, Tencent e Baidu.