MSP crescono e Achab gli insegna a fare impresa L'ecosistema degli MSP si sta via via strutturando e Achab lo sostiene con soluzioni di Professional Services Automation. Su questo tema verterà anche l'MSP Day 2021 Pubblicato il 07 giugno 2021

La tecnologia serve, è indispensabile, ovviamente. Serve anche saperla vendere e proporla in maniera adeguata sotto forma di servizi, che non è come offrire dei prodotti. Il passo successivo, per un Managed Service Provider, un MSP, soprattutto in Italia, è imparare a “comportarsi da azienda”. Strutturarsi, organizzarsi e magari pensare anche in grande, facendo quel passo culturale che porti anche all’aggregazione di realtà e affrancarsi da quella connotazione di nanismo che contraddistingue gli MSP in generale, ma soprattutto quelli presenti nel nostro Paese.

Quello di fare crescere e di portare una cultura imprenditoriale, oltre che tecnologica, agli MSP, è uno dei temi che stanno particolarmente a cuore di Achab, distributore a valore di soluzioni che abbracciano il tema della sicurezza in senso molto ampio, dalla security al backup alla gestione delle applicazioni. Un portfolio d’offerta che propone a operatori a valore e a MSP nel nostro Paese e, da circa un anno a questa parte, anche all’estero, con la fondazione di Achab Limited negli UK.

Managed Service Provider: agli MSP in Italia servono “spalle larghe”

Ed è proprio sugli MSP, i Managed Service Provider, che Achab si è concentrata negli ultimi anni, attivandosi con una serie di tecnologie per arricchirne l’offerta ma anche di servizi atti a supportarne il business, soprattutto attraverso la formazione.

“In Achab stiamo continuando nella nostra focalizzazione verso le esigenze degli MSP, perorando la causa dei fornitori di servizi gestiti – spiega Andrea Veca, CEO di Achab (nella foto in apertura) -, un ambito che ha ormai preso piede anche in Italia, ma che all’estero è già da tempo strutturato, caratterizzato da un susseguirsi di operazioni di merge and acquisition che stanno via via portando ad avere realtà più strutturate e in grado di affrontare al meglio le esigenze espresse dai clienti”.

A livello globale, infatti, il fenomeno MSP è entrato decisamente nella “fase avanzata dell’adolescenza” come piace descriverlo a Veca. Concentrato ormai da un lato in pochi gruppi di un certo peso e, dall’altro, in una miriade di piccole realtà, concorrenti, che cercano di ricavarsi un proprio spazio sul mercato. Gruppi che via via acquisiscono tecnologie in modo da rappresentare per i clienti un unico riferimento per diverse esigenze, un’unica interfaccia in grado di gestire i migliori strumenti, più tecnologie integrate, attraverso i propri servizi.

“Ma, pur se polverizzato e ancora su pochi numeri, il mercato dei Managed Service Provider anche in Italia inizia a farsi sentire – continua Veca -. Se ne contano un migliaio circa, e noi su questi intendiamo concentrarci sempre di più, e andare incontro a quelle che crediamo saranno le loro esigenze di evoluzione”.

Managed Service Provider (MSP) Italia: non si vive solo di RMM

Fondamentalmente, l’MSP non può esistere senza due componenti fondamentali: da un lato l’RMM (Remote Monitor Management), ossia il sistema di gestione, e dall’altro qualche soluzione di business continuity e disaster recovery.

E su questo fronte, Achab sta rafforzando la propria offerta nell’intento di proporre delle alternative interessanti ai propri clienti MSP. Un’offerta che si sta arricchendo anche sul fronte delle soluzioni, in particolare sul tema del phishing, un fenomeno che soprattutto durante la pandemia ha pesantemente fatto sentire la propria presenza, con attacchi sempre più subdoli e raffinati. Un ambito, quello in generale della sicurezza, su cui il distributore sta continuando a investire per un ampliamento del listino che presto si arricchirà di nuove tecnologie.

I PSA aiutano i Managed Service Provider a crescere. Anche in Italia

“Un ulteriore filone d’offerta che stiamo perseguendo è poi quello del supporto all’organizzazione aziendale degli MSP – dettaglia il CEO di Achab -, convinti del fatto che non basta un RMM per essere un MSP, ma bisogna avere anche degli strumenti per organizzare meglio il proprio lavoro. Per questo nel nostro listino offriamo anche una soluzione di documentazione e di Professional Services Automation, in grado di aiutare gli MSP nel gestire le offerte che fanno ai loro clienti, l’acquisizione dell’ordine e di parte del processo di vendita. Un prodotto a un costo accessibile che vada in aiuto a un pubblico che è più abituato a prestare attenzione agli aspetti tecnici che ad altro, portandolo a orientarsi verso una strategia strutturata anche sul fronte delle vendite”.

Le soluzioni di Professional Services Automation (PSA), sono una categoria di applicazioni che servono proprio per la gestione di queste realtà che offrono servizi. Soluzioni che all’estero iniziano ad essere ben recepite, con gli USA che ha una penetrazione del mercato PSA nel 95% delle aziende, mentre in Italia il tasso è ancora molto limitato, rivelando pertanto un grande potenziale.

Soluzioni nuove per un arricchimento del listino che Achab dal canto suo prosegue, con la strategia di scouting che da sempre la caratterizza, puntando spesso su brand di nicchia e meno noti selezionati in base all’efficacia ed efficienza tecnologica e al margine consentito ai rivenditori. Il brand principale in questo momento è Datto, che a oggi copre sia l’aspetto ECDR si di RMM, mentre il secondo marchio in termini di fatturato è Webroot, con il proprio antivirus. A seguire, poi, Kaseya, con la propria soluzione di RMM, che si è arricchita nel frattempo con altre tecnologie a seguito di diverse acquisizioni.

Alle soluzioni, Achab affianca poi iniziative a supporto del business dei propri partner/clienti MSP. Tra questi, l’MSP Accelerator, un’iniziativa organizzata in 8 appuntamenti distribuiti in 2 mesi che ha visto come relatori quattro clienti di Achab che hanno affrontato tematiche su aspetti tecnologici o di organizzazione della tecnologia.

First Class è un’ulteriore iniziativa a supporto dei partner di Achab, che dà diritto a supporto tecnico illimitato e l’accesso a contenuti testuali e video, realizzati nel linguaggio degli utenti finali, per farli comunicare al meglio con loro.

Managed Service Provider d’Italia a raccolta all’MSP Day 2021

Poi, ovviamente, l’impegno organizzativo di Achab di questi mesi va in direzione dell’MSP Day, giunto alla quarta edizione, che si terrà il prossimo 10 e 11 giugno. “Non espressamente un evento sull’offerta Achab – tiene a precisare Veca -. L’MSP Day vuole infatti da sempre essere un momento di ritrovo e di riferimento per il mondo dei Managed Servise Provider in Italia. Aperto a tutti gli MSP, agnostico dal punto di vista del brand, a cui ovviamente possono aderire i diversi sponsor. Indipendentemente che siano o meno a listino di Achab. Si basa su due giornate la cui partecipazione è gratuita, anche se da quest’anno abbiamo introdotto un livello VIP per consentire a un numero limitato di persone di accedere a contenuti esclusivi e a partecipare sessioni particolari”. Tra gli sponsor di questa edizione dell’MSP Day si annoverano Axcient, BlackBerry Protect, ConnectWise, ITGlue, Qboxmail, Reevo Msp, Timenet e Zomentum.