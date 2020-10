Nel programma di canale di Nutanix arrivano i partner Elevate L’intento dell’azienda è quello di offre servizi migliorati e investimenti per consentire ai partner di sviluppare opportunità di business con le soluzioni ibride e multicloud. Pubblicato il 13 ottobre 2020 da Redazione

Nutanix ha annunciato Elevate, un programma globale di canale, che consolida quello esistente ed è studiato per ridefinire le modalità di coinvolgimento dei partner. In pratica riunirà l'ecosistema globale dei partner dell’azienda - Var (Value Added Reseller) e VAD (Value Added Distributor), Service Provider e Telco, Hyperscaler, fornitori indipendenti di software, hardware e piattaforme, integratori di sistema a livello globale e partner che erogano servizi - sotto un'unica architettura integrata e semplificata, per fornire redditività e una roadmap accelerata multi-prodotto e multicloud a favore del processo di business transformation dei partner.

Elevate semplifica il coinvolgimento dell'intero ecosistema dei partner di Nutanix grazie a un insieme coerente di strumenti, risorse e piattaforme di marketing disponibili nel nuovo portale dedicato. Ulteriori miglioramenti includono un nuovo processo per la registrazione dei deal Performance+ progettato per incrementare i possibili incentivi e la protezione delle opportunità. È prevista un'ulteriore espansione del programma, che raggiungerà altre aziende partner nell'anno a venire. Questi futuri elementi includeranno competenze aggiornate e opzioni di convalida delle soluzioni per i partner Alliance; modelli di prezzo flessibili e fatturazione semplificata per i fornitori di servizi oltre a solide risorse di sviluppo dell'offerta per i partner che erogano servizi.

“La nostra visione è sempre stata incentrata sulla semplicità, dalla tecnologia che contribuiamo a innovare al modo in cui operiamo sul mercato, ed Elevate trasmetterà questa visione all'intero ecosistema dei partner, consentendo loro di sfruttare l’evoluzione del mercato verso la fornitura di IT multi-prodotto e multicloud tramite abbonamento a favore dei loro clienti", afferma Christian Alvarez, Senior Vice President of Worldwide Channels di Nutanix. "Il nostro nuovo programma per i partner Elevate rafforza in modo significativo il nostro impegno verso tutti i tipi di partner che abbiamo nel mondo, e i miglioramenti che introduciamo oggi sono solo l'inizio di molti altri entusiasmanti aggiornamenti a venire, per una collaborazione ancor più efficace".