Netgear Nighthawk M5, il primo router mobile 5G con Wi-Fi 6 Questo nuovo dispositivo, specifico per la connettività super veloce, è dotato di batteria ricaricabile e consente la condivisione fino a 32 dispositivi. È commercializzato anche in Italia e costa circa 800 euro. Pubblicato il 03 dicembre 2020 da Redazione

Approda in Italia al prezzo di circa 800 euro il Nighthawk M5 (MR5200), il nuovo router mobile di Netgear che supporta la connettività 5G e il Wi-Fi 6. È dotato di una batteria a lunga durata per un utilizzo prolungato e di un touchscreen Lcd a colori, che permette di monitorare l'utilizzo dei dati, visualizzare nome e password Wi-Fi, verificare la potenza del segnale mobile e gestire le impostazioni di dispositivo e rete.

Questo modem si rivolge a chi si sposta per lavoro, anche con dei collaboratori o colleghi. Tutto il team, connettendosi al router mobile M5, potrà beneficiare di una rete Internet di ultima generazione per scaricare file, lavorare in movimento, senza dover dipendere da Wi-Fi pubblici o degli hotel. Ma è utile anche in casa, come alternativa alla linea fissa, per navigare in 5G con tutti i dispositivi connessi. Inoltre, grazie alla porta Ethernet da 1 Gps, può essere collegato al modem principale e utilizzato in caso di guasti alla linea o di prestazioni insufficienti.

Nighthawk M5, che pesa 240 grammi (batteria inclusa), consente la connessione di più dispositivi (fino a 32) e lo streaming in contemporanea senza influenze sulla velocità o sull'affidabilità. L’apposita app offre varie funzioni, tra cui il controllo dei dati per mese e per sessione e il monitoraggio dello stato della connessione Wi-Fi e la durata della batteria.