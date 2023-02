Nomina in F5, Bart Salaets diventa field Cto per la regione Emea Passato al ruolo di field chief technology officer, Salaets riporterà a Vincent Lavergne, vice president for solutions engineering di F5. Pubblicato il 14 febbraio 2023 da Redazione

Nuova nomina in F5: la società specializzata in cybersicurezza e delivery delle applicazioni ha annunciato di aver scelto Bart Salaets come suo field chief technology officer (Cto) per la regione Emea. In azienda dal 2011, il manager proviene dal ruolo di head of Emea Solutions Architects, mentre ancora prima aveva lavorato come head solutions architect per il team service provider di F5.



“L'esperienza e la leadership di Salaets nei servizi applicativi, nell'architettura delle soluzioni e nel coinvolgimento dei clienti fanno sì che sia la persona giusta per questo ruolo strategico", ha dichiarato Geng Lin, executive vice president e Cto di F5.



Salaets vanta un’esperienza ventennale nel settore dell’Ict. Prima di entrare in F5 ha lavorato per aziende del calibro di Juniper Networks, Redback Networks e Alcatel-Lucent. Ora, nel nuovo ruolo di Cto Emea, collaborerà con il team solution architect Emea (da lui in precedenza guidato) e con il Cto globale di F5, Geng Lin. Inoltre riporterà a Vincent Lavergne, vice president for solutions engineering dell’azienda.



"Le organizzazioni stanno rapidamente abbracciando la trasformazione digitale e l'automazione”, ha commentato Lavergne. “In questo scenario, le applicazioni (come vengono costruite, le infrastrutture su cui vengono eseguite e i dati che le alimentano) sono in continua evoluzione. Nel suo nuovo ruolo, Salaets potrà dare ascolto e supportare i nostri clienti e partner con nuove modalità per fornire e proteggere applicazioni e Api, indipendentemente dal luogo in cui sono ospitate".



"Mi trovo davanti a una nuova ed entusiasmante sfida, per me e il mio team di Solution Architect”, ha dichiarato Salaets. “Centrale, nel mio ruolo, sarà garantire che i nostri valori siano pienamente allineati con lo scenario di mercato e le realtà del settore. Ciò comporterà un grande lavoro di ascolto e coinvolgimento, in particolare quando saremo impegnati nel supportare la trasformazione digitale innovativa in nuovi mercati”.