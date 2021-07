Nozomi Networks: un nuovo partner program per la sicurezza IoT ADVantage Partner Program è il nome del programma che il vendor di sicurezza OT/IoT dedica ai propri rivenditori. Vantaggi, incentivi e iniziative per best partner Pubblicato il 07 luglio 2021

Nozomi Networks imprime un’accelarata all’espansione del proprio mercato e della rete dei propri rivenditori attraverso il rinnovo del suo partner program, che arricchisce con nuove iniziative e incentivi dedicati ai propri partner. L’azienda statunitense (ma fondata nel 2013 da manager italiani – ndr), focalizzata nel settore della sicurezza e visibilità OT (Operational Technology) e Internet of Things, ha, infatti, varato il nuovo Nozomi Networks ADVantage Partner Program, che punta a premiare i partner più virtuosi attraverso interessanti margini di guadagno, strumenti a supporto del loro business, programmi di go-to-market e percorsi di certificazione e di specializzazione.

“Attraverso questo nuovo programma vogliamo sottolineare il nostro impegno nei confronti del canale dei nostri partner, che riteniamo fondamentali per la crescita ed espansione di Nozomi Networks" ha dichiarato il chief revenue officer di Nozomi Networks, Stephen Driggers, che ha proseguito: "in concomitanza con la convergenza delle reti e l’incremento dell'intensità degli attacchi cyber di alto profilo, abbiamo avuto una incredibile impennata di richieste di soluzioni per sicurezza OT e IoT. Riteniamo quindi che questo sia il momento migliore per raddoppiare i nostri investimenti nella nostra rete di partner. Con il programma ADVantage intendiamo, pertanto, offrire ai nostri partner più fidelizzati risorse e incentivi per cogliere le opportunità di business che derivano da questo aumento di domanda".

Oltre agli interessanti margini di vendita, il nuovo ADVantage Partner Program assicura anche un maggiore supporto di prevendita, processi semplificati per la registrazione e la protezione dei deal, formazione e certificazione avanzate.

A questi si aggiungono inoltre gli account demo di Vantage, la soluzione SaaS di Nozomi Networks. Le soluzioni di visibilità e sicurezza di rete di Nozomi Networks, sono basate su AI e si integrano e lavorano in ambienti IT, OT, edge e cloud. Vantage, e le opzioni di sottoscrizione disponibili per tutto il portafoglio di prodotti dell'azienda, consentono ai partner di offrire ai propri clienti una soluzione di cybersecurity industriale basata su cloud, potendo scalare rapidamente e riducendo al minimo complessità e costi.

“La sicurezza OT/IoT è un ambito din interesse non solo le infrastrutture critiche ma anche per tutti gli altri settori industriali. Lavorando a stretto contatto, aiuteremo i partner a fornire le giuste soluzioni ai clienti che si stanno adeguando alla convergenza tra OT, IoT e IT e alle nuove legislazioni" ha commentato Sergio Leoni, country manager Italia & Balcani di Nozomi Networks.