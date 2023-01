Nuova alleanza italiana per data center sicuri ed efficienti L’Italian DataCenter Association (Ida) nasce da un accordo tra Microsoft, Equinix, Rai Way, CBRE, Data4, STACK Infrastructure, Digital Realty, Vantage Data Center. Si punta a definire norme e standard per la costruzione di data center sicuri. Pubblicato il 23 gennaio 2023 da Redazione

La sicurezza ma anche, oggi come oggi, la sostenibilità della tecnologia sono temi sempre più attuali. Definire nuovi standard e best practice per la costruzione di data center sicuri ed efficienti dal punto di vista dei consumi, diventando un punto di riferimento per i costruttori e per i fornitori di servizi: è il principale obiettivo di Ida, la nuova Italian DataCenter Association. Un’alleanza senza fini di lucro nata per iniziativa di Microsoft, Equinix, Rai Way, Cbre, Data4, Stack Infrastructure, Digital Realty e Vantage Data Center.

Queste aziende lavoreranno insieme per sviluppare standard, norme e know-how del settore, nonché per favorire la formazione di nuovi professionisti esperti del mondo dei data center, dalla costruzione alla gestione. Verranno portati avanti sia corsi di formazione, quindi, sia progetti di ricerca e di evangelizzazione. Le attività si focalizzeranno soprattutto su obiettivi di sicurezza e di efficienza energetica, dunque collateralmente anche di sostenibilità ambientale.

Alla guida di Ida, in qualità di presidente, è stato scelto Emmanuel Becker, managing director per l’Italia di Equinix. “I data center sono il cuore pulsante dell’economia digitale; sono il tessuto connettivo che ha dato vita alla data economy odierna”, ha commentato Becker. “In qualità di presidente di Ida, non potrei essere più orgoglioso di portare il mio contributo allo sviluppo del settore e guidare l’associazione nell’ufficializzazione di un comparto che oggi gioca un ruolo di primo piano nell’evoluzione economica del Paese, impegnandoci in particolar modo nella creazione di data center pienamente sostenibili e, pertanto, massimamente proficui per il tessuto economico italiano”.

Emmanuel Becker, managing director di Equinix e presidente della Italian DataCenter Association

“In questo periodo storico di grande incertezza, è più importante che mai promuovere la cultura della collaborazione”, ha dichiarato Davide Suppia, country director di Data4 Italia e membro del board della nuova associazione. “Siamo molto orgogliosi di entrare a far parte di questo progetto pioneristico e di scrivere , insieme agli altri operatori soci, un nuovo pezzo di storia in questa nuova industria per l’Italia, a cui abbiamo lavorato con impegno da tempo in sinergia con altri importanti player del settore. Come Data4 Italia siamo profondamente convinti che fare sistema in Italia sia fondamentale, per supportare l’innovazione in modo responsabile, e muoversi tutti insieme nella stessa direzione: verso la digitalizzazione sostenibile del nostro paese attraverso un mercato Data Center italiano sempre più maturo, resiliente e capace di affrontare le sfide del domani.”