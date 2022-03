Nuova divisione per Abstract, guida Dicran Babayantz Il manager è stato scelto per guidare la nuova Direzione Go To Market, considerata strategica per le attività di marketing e, in futuro, di vendita e sviluppo del business. Pubblicato il 08 marzo 2022 da Redazione

Novità in casa Abstract, system integrator e società di consulenza milanese sul mercato da 25 anni per cui oggi lavorano 370 dipendenti diretti e un centinaio di consulenti esterni, operativi tra la sede centrale, Bologna, Napoli, Roma e Berlino. Dopo aver avviato nell’ottobre del 2021 un processo di riorganizzazione interna, ora l’azienda ha annunciato di aver creato una nuova divisione dedicata al go-to-market (il nome è proprio Direzione Go To Market), le cui attività saranno finalizzato all’ingaggio di nuovi clienti, alla comunicazione di marketing, ai nuovi progetti.



Alla guida della nuova struttura è stato scelto Dicran Babayantz (nella foto), manager che all’interno di Abstract negli ultimi tre anni si è occupato di progetti, alleanze e consolidamento del business. In particolare, sotto la sua direzione l’azienda si è focalizzata sui mercati maggiormente strategici, come il retail e il fashion.



“Fra gli elementi strategici del processo di crescita di Abstract”, ha spiegato Silvia Ronchi, amministratore delegato, “c’è la volontà di accrescere la nostra quota di fatturato, portando su mercati differenziati la nostra esperienza derivante da solide competenze acquisite negli anni di partnership con primarie aziende italiane nei mercati retail e fashion. A questo fine, in questa fase di riorganizzazione, si è scelto di focalizzare l’attenzione e il supporto a queste attività mediante la creazione di una Direzione dedicata esclusivamente al Go To Market”.



In precedenza, prima dell’ingresso in Abstract, Babayantz aveva lavorato per Ibm Italia nella divisione Customer Engagement, occupandosi di vendite, prevendite, sviluppo del business e attività di canale. Nel suo curriculum anche una precedente esperienza in Value Transformation Services, come responsabile delle attività di marketing e comunicazione. Nel suo nuovo ruolo a capo della Direzione Go To Market di Abstract, Babayantz riporterà direttamente agli amministratori delegati.

La strategia dell’azienda sarà quella di potenziare nel tempo la nuova business unit, che al momento comprende le funzioni di marketing. In futuro, la struttura guidata da Babayantz ricoprirà un ruolo determinante anche nelle attività di sales management and progression. “La scelta di Abstract di puntare sul Go to Market è sintomo della volontà aziendale di stabilire una presenza in mercati nuovi che registrano numeri interessanti e dimostrano grandi potenzialità”, ha dichiarato Babayantz. “Con questi presupposti riusciremo a sviluppare e coltivare insieme nuove progettualità, consolidando la crescita di Abstract”.