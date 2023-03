Nuova struttura a tre livelli per il programma partner di Rubrik L’azienda specializzata in sicurezza dei dati ha rinnovato il suo Transform Partner Program, che ora prevede diverse possibilità di riconoscimento basate non solo sul fatturato. Pubblicato il 09 marzo 2023 da Redazione

Rubrik ribadisce e rinnova l’impegno verso i partner di canale. L’azienda, specializzata in protezione dei dati, osservabilità e ripristino, ha aggiornato il proprio Transform Partner Program, che ora prevede tre livelli di affiliazione e diverse possibilità di riconoscimento, premi e incentivi basati non solo sul fatturato della società partner o sulla tipologia di operatore.



Si passa da un livello all’altro a seconda dei punti accumulati attraverso opportunità e vendite, ma anche attività a valore aggiunto. Salendo di livello aumentano i vantaggi finanziari e gli investimenti da parte di Rubrik, indipendentemente da tipologia, dimensioni o storico delle vendite del partner. Partner Authorized è il livello di partenza e dà diritto a vantaggi sulla scontistica per la scoperta e la gestione di opportunità di utenti finali approvate e registrate attraverso il Partner Portal. Chi rientra in questa categoria riceve incentivi di vendita trimestrali per la scoperta di nuove opportunità nette.



Una volta accumulata una soglia minima di punti, dimostrando di aver raggiunto le attività qualificanti, si passa allo status successivo, ovvero quello di Partner Élite. Qui, oltre agli sconti e agli incentivi alle vendite previsti nel livello Authorized, sono previsti ulteriori benefici economici per premiare l’identificazione e la chiusura di nuove opportunità per Rubrik.



In caso di elevato volume di vendita nei dodici mesi precedenti, si sale ancora di livello diventando Partner Élite+: in questa categoria sono previsti incentivi personalizzati e investimenti per lo sviluppo del business, tra cui fondi per lo sviluppo del marketing e risorse dedicate a Rubrik.

"I partner più strategici di Rubrik sono focalizzati nell'affrontare alcuni dei più urgenti rischi di cybersecurity che le organizzazioni si trovano ad affrontare, con soluzioni che consentono loro di costruire una resilienza che permette un rapido recupero dagli incidenti informatici", ha dichiarato Ghazal Asif, vicepresidente global partners and alliances di Rubrik. "L’impegno di Rubrik a collaborare con il nostro ecosistema di partner non è mai stato così forte, ed è mirato a fornire ai partner opportunità per sfruttare al meglio il loro potenziale di guadagno e le loro offerte attraverso il Rubrik Transform Partner Program. Insieme, puntiamo ad abilitare una reale resilienza del business per le organizzazioni di tutto il mondo".