Nuove funzionalità e integrazioni per Microsoft Teams e Viva L’azienda di Redmond introduce nuove funzionalità per la collaborazione, integrazioni fra Teams e le tecnologie di Zebra e soluzioni cloud per il retail. Pubblicato il 13 gennaio 2022 da Redazione

Dal retail all’industria, dall’hospitality alla sanità, nel mondo ci sono oltre due miliardi di persone che lavorano in “prima linea”, fuori dai classici uffici. Microsoft ha pensato a loro sviluppando una serie di nuove funzionalità, integrazioni e soluzioni verticali, che attraversano trasversalmente diversi prodotti della propria offerta, nonché prodotti di partner tecnologici. Uno di essi è Zebra Technologies, che proprio ai lavoratori in prima linea (retail, industria, logistica, utilities, edilizia, sanità, settore pubblico) rivolge la propria offerta.

Insieme, le sue aziende stanno portando l'applicazione Teams Walkie Talkie su una vasta gamma di computer portatili Zebra, sui quali sarà possibile accedere in un lampo alla funzione di walkie-talkie schiacciando un pulsante push-to-talk. Quest’ultimo è anche già disponibile su tutti i dispositivi mobili iOS, oltre che Android. Microsoft, inoltre, sta migliorando l'integrazione fra l’applicazione Shifts di Teams e le soluzioni Zebra Reflexis per il Workforce Management: diventa così più semplice programmare turni e le richieste di ferie, chiedendo l’approvazione dei responsabili aziendali.

"Non è un segreto che la pandemia abbia rimodellato il modo di lavorare per tutti, e a un ritmo più veloce di quanto abbiamo mai visto", ha commentato Emma Williams, corporate vice president di Microsoft. "Responsabilizzare i lavoratori in prima linea rimane essenziale per la trasformazione digitale. Insieme ai nostri partner, stiamo dotando i lavoratori di strumenti che permettono loro di rimanere connessi con il loro team e il management aziendale e, al contempo, rimanere concentrati sul cliente che hanno di fronte o sul lavoro da svolgere. Se fatto bene, crediamo che la tecnologia possa modernizzare i flussi di lavoro e migliorare la produttività, la cultura aziendale e la comunicazione".

Sempre a proposito di Teams, un’altra novità è la funzione di code programmate per gli appuntamenti virtuali: in un’unica sezione vengono visualizzati aggiornamenti in tempo reale sui tempi di attesa, eventuali appuntamenti mancati e ritardi del personale.

Altre novità riguardano Viva, la piattaforma di “esperienze digitali” per i dipendenti d’azienda, presentata da Microsoft da meno di un anno fa e integrata con Teams. All’interno di quest’ultima, l’applicazione Viva Connections in Microsoft Teams collega i lavoratori in prima linea a informazioni di vario tipo (per esempio comunicazioni o notizie aziendali), a risorse e strumenti utili, includendo questi elementi nel flusso di lavoro. Anche qui sono presenti integrazioni con vendor partner, come Workday ed Espressive, per raccogliere in una sola interfaccia funzionalità quali il libro paga e le risorse HR.

Viva pensa anche alla formazione attraverso un’app, Learning, che è integrata direttamente in Teams e che ora è stata aggiornata in modo da rendere più semplice assegnare percorsi di formazione direttamente da soluzioni partner, come Sap SuccessFactors, Cornerstone OnDemand e Saba Cloud. E le partnership con fornitori di training come EdCast e OpenSesame abilitano una vasta libreria di contenuti per aiutare i lavoratori in prima linea ad aggiornarsi e ad acquisire nuove competenze.



La lista degli annunci termina con il debutto in disponibilità generale, da febbraio, di Microsoft Cloud for Retail: una piattaforma in cui sono riunite soluzioni per il settore retail che si integrano con i sistemi già in uso. L’idea è quella di fornire alle aziende del retail un luogo in cui far convergere dati di vario genere per poterli analizzare (anche tramite intelligenza artificiale), in modo da poter ottenere una visione “olistica” dei clienti e individuare problemi lungo la supply chain. In questa piattaforma sono incluse anche le novità annunciate per Teams e Viva.