Nuovo direttore vendite enterprise per Hpe Italia Manager di lunga data, già a capo della divisione Hpe Aruba, ora Fabio Tognon diventa enterprise sales director di Hewlett Packard Enterprise nel nostro Paese. Pubblicato il 16 marzo 2022 da Redazione

Il rinnovamento di Hpe Italia continua: dopo la recente nomina di Claudio Bassoli nel ruolo di amministratore delegato, la filiale italiana di Hewlett Packard Enterprise ha annunciato di aver scelto Fabio Tognon come suo nuovo enterprise sales director. Il manager 41enne è in azienda da ben 13 anni e ha ricoperto ruoli di crescente importanza fino alla nomina, nel 2018, come country manager italiano per la divisione Hpe Aruba, focalizzata sulle tecnologie di rete.

Ora, in qualità di enterprise sales director, riporterà direttamente a Bassoli e avrà il compito di “consolidare e incrementare la quota di mercato dell’azienda, promuovendo la diffusione della nuova generazione di Cloud Hpe basato sul modello everything-as-a-service”, ha fatto sapere l’ufficio stampa dell’azienda.

Laureato in Ingegneria all’Università di Pavia, Tognon è entrato il Hpe nel 2005 per lavorare all’interno della divisione hardware dell’azienda, dove ha ricoperto diversi ruoli in ambito marketing e vendite. Dal 2018 ha guidato la divisione Aruba in italia, con responsabilità su fatturato, obiettivi finanziari e strategie. A proposito di obiettivi finanziari, nell'ultimo bilancio trimestrale Hpe ha riportato a livello globale ricavi pari a 7 miliardi di dollari e corrispondenti a una crescita su base annua del 2%. La fiiale italiana, sotto la guida di Bassoli, continuerà a puntare sull'offerta "as a service" di Hpe Greenlake e sulle sinergie con i partner di canale.