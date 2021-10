Nutanix punta su Markus Pleier per il mercato Emea Il manager è stato promosso nel ruolo di Field Cto per la regione Emea: si focalizzerà su clienti e partner di alto livello e collaborerà con i team del marketing. Pubblicato il 14 ottobre 2021 da Redazione

Nutanix ha un nuovo, rafforzato, focus sulla regione Emea e in particolare su clienti e partner di alto livello. La multinazionale sinonimo di software per la virtualizzazione e l’iperconvergenza ha promosso un suo manager, Markus Pleier, nel ruolo di field chief technlogy officer per la regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Laureato in informatica all'Università Tecnica di Monaco (ha poi conseguito anche un dottorato in medicina), Pleier ha alle spalle oltre trent'anni di esperienza nel settore IT. Per Nutanix, prima della promozione a field Cto Emea, ha ricoperto per Nutanix l’incarico di systems engineering director per Germania e Austria.

Nel nuovo ruolo, Pleier “si focalizzerà su clienti e partner di alto livello, per creare e consolidare le relazioni con il management e raccogliere commenti e riscontri tecnici per meglio allineare la strategia di prodotto e di Ricerca e Sviluppo dell’azienda con le esigenze dei clienti. Inoltre, collaborerà con i team marketing per aiutare Nutanix sul campo in occasione dei principali eventi di marketing e dedicati ai clienti”, ha fatto sapere l’azienda.

"Le aziende si stanno rendendo conto della potenza del multicloud ibrido e della sua promessa di agilità, flessibilità e scalabilità”, ha commentato Pleier. “Impegnandoci ulteriormente con i nostri principali clienti attuali e futuri, permetteremo loro di raggiungere gli obiettivi in termini di infrastruttura e di fornire i risultati desiderati ai loro clienti finali. Grazie a questo nuovo ruolo Emea ho a disposizione una piattaforma per aiutare i nostri clienti, i prospect e Nutanix a crescere con successo nella regione".

"Sono lieto che Nutanix possa continuare a sviluppare la sua organizzazione di prevendita, inserendo ulteriori risorse da dedicare ai nostri clienti e prospect”, ha dichiarato Rob Tribe, vice president systems engineering Emea di Nutanix. “L'impareggiabile competenza tecnica di Markus e la sua comprovata esperienza nel creare e alimentare le relazioni con i clienti si riveleranno preziose. Mi congratulo con lui per la sua meritata promozione e non vedo l'ora che ripeta i suoi successi passati per ottenere risultati eccezionali nel suo nuovo ruolo".