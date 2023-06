Offerta ampia e flessibile. HP Inc risponde alle esigenze del Pnrr Dal Pc alla stampante passando per l’Ucc. All’evento organizzato da Esprinet e The Innovation Group le iniziative di Hp Inc per aiutare le scuole a capire come investire i fondi Pnrr Pubblicato il 05 giugno 2023 da Redazione

Non è nuova ai rapporti con la Pubblica Amministrazione HP Inc, un brand internazionale che ha dimostrato in più occasioni di riuscire a interpretare le esigenze delle amministrazioni locali. Lo ha fatto in passato, rispondendo alle richieste di trasformazione digitale del Paese a livello regionale, ma non solo: con l’ampiezza della propria offerta e soluzioni riesce ad arrivare a soddisfare le esigenze tecnologiche di città o, addirittura, calarsi fino alla specificità delle singole scuole.

Luca Gaslini, end user sales director di Hp Inc Italia, protagonista al roadshow dedicato alle opportunità sollevate dal PNRR per il canale dei partner, organizzato da Esprinet e da The Innovation Group, ha voluto evidenziare il ruolo di HP Inc nel percorso di digitalizzazione nella PA, soprattutto per quanto riguarda il settore education: “HP Inc è un fornitore globale di pc e stampanti in continua evoluzione, accelerata oggi anche dall’acquisizione di Poly, che l’ha proiettata nel mondo della Unified Communication e Collaboration ancor prima dell’esplosione dell’uso di tali soluzioni a seguito della pandemia, portando a nuove customer experience e a un nuovo modo di lavorare, collaborare, apprendere”.

“Oltre a ciò”, prosegue Gaslini, “abbiamo acquisito importanti competenze nel mondo della sicurezza, ormai diventata imprescindibile all’interno dei nostri prodotti. Una sicurezza che è by design, che prevede la protezione della navigazione e di altri aspetti che contribuiscono ad alzare un muro difensivo che, in collaborazione ad altri partner tecnologici che si occupano specificamente di cybersecurity, mettano al riparo l’utente da qualsiasi attacco”.

Luca Gaslini, end user sales director di Hp Inc Italia

Pc, stampanti e collaboration. Il mondo HP Inc pensa alle scuole, aggiungendo il tema security

L’utente è sempre più mobile e interconnesso e ha bisogno di protezione, come anche di protezione necessitano le stampanti, anch’esse possibili bersagli di attacchi cyber. Il tutto per fornire un ambiente che consenta una produttività senza interruzioni, pensando anche a soluzioni in-site per la manutenzione predittiva.



Funzionalità, queste, che Hp Inc assicura a ogni categoria dei propri clienti target, che sia pubblico o privato. “Il nostro obiettivo è portare sul mercato il valore delle nostre soluzioni attraverso prodotti, competenze e consulenza. Tutti hanno bisogno di un portatile, ma bisogna considerare che non tutti gli utenti sono uguali. Per questo possiamo fare appello alla nostra ampia gamma di prodotti e servizi, i quali possono, a loro volta, essere customizzati in base alle diverse esigenze, dal pubblico al privato agli studenti, agli insegnanti” sottolinea Gaslini.



Partner Hp Inc diventano consulenti per la scuola per indirizzare i fondi del Pnrr

Nell’ambito education, in particolare, HP Inc si è impegnata con alcuni progetti a portare competenze digitali all’interno delle scuole e a valutare il grado stesso di esigenze digitali e tecnologiche dei singoli istituti, coinvolgendo docenti e studenti.



Si tratta di un “pacchetto consulenziale” che il vendor eroga con la collaborazione dei propri partner di canale, che vuole abilitare la trasformazione digitale delle singole scuole e indirizzare i fondi PNRR nella maniera il più proficua possibile per poter fornire una formazione adeguata a quelli che sono gli studenti di oggi e la forza lavoro di domani.



“L’impegno di HP Inc nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e di HP Inc Italia, in particolare, è molto attivo, e la nostra volontà di collaborare è espressa direttamente al Ministero dell’istruzione e del merito. In concreto, abbiamo definito un programma che si chiama “Reinvent Classroom”, il quale, con la stretta collaborazione dei partner, prevede un’analisi delle singole aule dell’istituto coinvolto per definire insieme al dirigente scolastico o ai suoi referenti, come le si possono e vogliono trasformare in una sorta di “aule 4.0”. Una vera e propria perizia per capire cosa serve dal punto di vista tecnologico ma anche dal punto di vista degli skill idonei per potere implementare il progetto, fornendo formazione ai docenti e agli studenti in un progetto di vero e proprio collaborative learning”, dettaglia Gaslini.



HP Inc coinvolge canale, presidi e studenti in progetti di formazione

Un progetto ambizioso per il quale HP Inc chiama a collaborare la propria rete di partner, capillare sul territorio, per andare a contattare le scuole e proporsi loro in veste consulenziale ancor prima che in veste di fornitore.

Di questa strategia rivolta alle scuole fanno parte inoltre i progetti, già avviati, di corsi rivolti ai dirigenti scolastici per la sensibilizzazione sul tema della security e il relativo utilizzo corretto dei device, come anche la formazione gratuita in 30 corsi dedicati al tema dell’imprenditorialità. Questi forniscono nozioni di base a coloro che, una volta usciti dalla scuola, intendano affrontare direttamente il mondo del lavoro, nella gestione di una eventuale azienda propria o per il lancio di una startup.