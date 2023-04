Esprinet in tour per illustrare le opportunità del Pnrr al canale A Napoli e a Milano un evento Esprinet in collaborazione con TIG per illustrare le opportunità del Pnrr ai rivenditori e avvicinarli alle esigenze delle amministrazioni locali. Pubblicato il 17 aprile 2023 da Loris Frezzato

Il Pnrr rappresenta una enorme quantità di fondi a disposizione della Pubblica Amministrazione, gran parte dei quali da utilizzare per progetti di digitalizzazione, ai quali, però, molti operatori del canale temono di non riuscire ad accedere, non conoscendo le procedure, le esigenze, le possibilità per venire in contatto con le amministrazioni locali. Per questo motivo Esprinet, in collaborazione con The Innovation Group, ha organizzato un evento in due tappe proprio per avvicinare il mondo del canale Ict alla Pubblica Amministrazione e illustrare le tante opportunità di business che si stanno prospettando dal fermento di progetti per la trasformazione digitale del settore pubblico, attivato proprio dalla disponibilità dei fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea a supporto della crisi pandemica.

Pnrr volano di business che parte dalla PA e attiva tutto il Paese

“Il Pnrr è una grande opportunità per tutto il canale e per tutto il Paese, rappresentando, di fatto, un vero e proprio volano di business che si riflette in uno stimolo di tutto il mercato” ha dichiarato Luca Casini, country manager business Italia di Esprinet. “Un’opportunità che con sé porta anche delle problematiche, rappresentate dai tempi ormai ristretti e dal fatto che tale denaro è vincolato a dei progetti, i quali richiedono competenze ma anche disponibilità di prodotti in tempi brevi e certi. Tutto questo in un periodo in cui il problema dello shortage prodotti non è ancora del tutto risolto”.

Luca Casini, country manager business Italia di Esprinet

Ci si trova quindi di fronte a una grande quantità di denaro disponibile, tante opportunità, ma con il dubbio di avere il tempo e le risorse necessarie, sia in termini di persone con le adatte competenze disponibili, sia di prodotti.

Ed è proprio in questo contesto che il canale può entrare in gioco, con i system integrator locali e nazionali a fare squadra con la distribuzione e insieme mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione tutto il necessario e nei tempi richiesti. Ognuno con i propri ruoli, che devono essere complementari.

Compiti complementari per ottenere gli obiettivi del Pnrr

La PA ha il compito di indicare la strada per lo sviluppo del Paese, tenendo presente le potenzialità della digitalizzazione, ma soprattutto indicando quali sono i problemi da risolvere e le aree da migliorare e dove la tecnologia potrebbe portare benefici.

Al system integrator spetta il compito di suggerire come si possono raggiungere tali obiettivi, scegliendo le migliori tecnologie e mettendo a disposizione le migliori risorse specialistiche per disegnare i progetti nei tempi definiti.

“Sono loro i veri consulenti, in grado di soddisfare le esigenze tecniche e commerciali della PA, orchestrando tutte le risorse che hanno a disposizione, dai prodotti, ai servizi, alle competenze e consulenza” riprende Casini. “Poi c’è il distributore, che interviene con il suo ruolo di supporto logistico, finanziario e consulenziale. Contribuendo anche a livello di competenze, che possono essere messe a disposizione di quei partner a cui mancano parte degli skill necessari per il completamento di progetti particolarmente complessi e che coinvolgono più tecnologie contemporaneamente”.

Il ruolo del distributore

Per situazioni di questo tipo, dove tempestività, disponibilità di prodotti e competenze sono essenziali, spicca la capacità di un distributore di risolvere qualsiasi tipo di esigenza di preparazione e delivery dei prodotti. Un distributore deve fornire servizi logistici per la spedizione di prodotti, in qualsiasi quantità e dimensione, in ogni parte d’Italia, e con qualsiasi livello, mantenendo rapporti con i vendor nazionali e internazionali più importanti, rappresentando, all’interno della catena del valore, un elemento di alta affidabilità.

“Ed Esprinet ha dimensioni, risorse e strumenti adatti per intervenire in qualsiasi situazione, soprattutto in momenti difficili, con una storia di affidabilità nella disponibilità sia dei prodotti sia delle competenze necessarie, che sta a garanzia della riuscita di ogni progetto dei nostri partner, rivenditori o system integrator che siano,” sottolinea Casini.

Una divisione Esprinet dedicata alla PA

Il distributore, infatti, non è solo logistica, ma fornisce servizi in grado di aiutare i system integrator ad avere tutti gli elementi per soddisfare le esigenze dei loro clienti. Pubblica Amministrazione compresa.

Alessandra Salti, Market Unit Manager Public Sector di Esprinet



Per questo motivo, Esprinet ha creato una divisione apposita dedicata al settore pubblico. Un team, guidato da Alessandra Salti, market unit manager Public Sector di Esprinet, costituito da otto risorse specializzate che hanno il compito di supportare i rivenditori a sollevare e a soddisfare al meglio la domanda della Pubblica Amministrazione.



Al suo interno vi sono specialisti del Mepa e della Consip, ossia persone che, oltre a fornire supporto commerciale e tecnico, sono anche in grado di dare indicazioni sulle modalità di interfacciamento, sulle tipologie di gara o a dare supporto di tipo legale, nella lettura dei capitolati, o nell’individuazione della richiesta d’offerta. Persone ma anche strumenti a supporto per agevolare i partner a lavorare con il settore pubblico, come Mepatool, un’applicazione che permette ai rivenditori di caricare sul portale Mepa i propri listini, velocizzando il processo di contatto con la PA.

Napoli e Milano, le prime tappe del tour Esprinet dedicato al Pnrr

Da qui, quindi, il ruolo di primo piano che Esprinet si sta ricavando nell’agevolare il contatto tra PA e canale, e la volontà di organizzare degli incontri a livello locale dedicati al tema del Pnrr, partendo da Napoli.

“Ci sono tantissimi progetti digitali che coinvolgono la PA, e non sono solo a livello nazionale, avendo diramazioni locali se non, addirittura, definiti localmente, dove poi vanno gestiti, mettendo a confronto il cliente PA con i system integrator del posto, in maniera molto aperta e consulenziale” riprende Casini. “In questi incontri non abbiamo intenzione di vendere prodotti, ma di presentare la risposta a certe esigenze attraverso l’intervento delle tecnologie digitali”.

L’evento di Napoli, così come quello di Milano, vedrà infatti una serie di interventi di assessori regionali o comunali che illustreranno quali sono le potenzialità e i progetti che la digitalizzazione può risolvere, con esperti che indicheranno anche pragmaticamente come accedere ai fondi messi a disposizione attraverso il Pnrr o in generale dalla PA.

E in particolare quali progetti, attivi, possibili o pianificati, sarebbero utili a risolvere le esigenze della sanità locale, o a supporto delle infrastrutture o, ancora, della scuola pubblica. Tavoli di lavoro concreti cui parteciperanno anche alcuni importanti vendor di tecnologie che porteranno la loro esperienza raccontando casi di successo già realizzati utilizzando le proprie tecnologie, a riprova di quanto la digitalizzazione possa agevolare le amministrazioni pubbliche nell’erogare i servizi ai cittadini.

Tra i vendor che saranno presenti, spiccano i nomi di APC, Hp inc., Lenovo, Leviton, Microsoft, WatchGuard, Zebra Technologies, Zyxel.

L’evento “Il Pnrr per la transizione digitale del Paese dei territori” si terrà a Napoli, presso il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo

La tappa di Milano si terrà il 9 maggio ad Assago, presso l'NH Congress Hotel