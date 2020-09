Office per Windows e Mac sarà offerto anche senza abbonamento Microsoft avrebbe in programma di lanciare, nella seconda metà del 2021, una versione della famosa suite di produttività che si acquista e non ha scadenza, ovvero è dotata di licenza perpetua. Pubblicato il 25 settembre 2020 da Redazione

Nella seconda metà del 2021 Microsoft dovrebbe presentare una nuova versione di Office per Mac e Windows con licenza “perpetua” e che non richiede un abbonamento per l'utilizzo. È quanto emerso da un post pubblicato sul blog dall’Exchange Team dell’azienda, nel quale si legge, “Nella seconda metà del 2021 ci sarà anche una nuova versione perpetua di Microsoft Office sia per Windows che per Mac”, confermando che sarà disponibile per l’acquisto, anche se non è stato rivelato il prezzo.

Negli ultimi anni, la società ha spinto il suo pacchetto Microsoft 365 (ex Office 365) basato su abbonamento, come un modo per ottenere l'accesso alla sua suite di produttività, che include Word, Excel, PowerPoint e Outlook, oltre a server come Exchange, SharePoint e Skype for Business.

Alcune di queste app possono essere utilizzate gratuitamente online con un account Microsoft, ma gli utenti non possono installarle sul proprio computer, come farebbero con un abbonamento a Microsoft 365.

La crescente tendenza verso l’offerta di software in abbonamento aveva preoccupato molti utenti che temevano che Office 2019 sarebbe stata l'ultima versione con licenza perpetua e disponibile per l’acquisto, ma queste novità dovrebbero fugare i timori.