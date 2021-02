Pagamenti in criptovaluta nel circuito Mastercard nel 2021 Svolta per una delle principali società di carte di pagamento al mondo: nei prossimi mesi sarà possibile usare alcune criptocurrency all’interno del circuito Mastercard. Pubblicato il 11 febbraio 2021 da Redazione

Una criptovaluta, in stile Bitcoin, ma supportata dal circuito Mastercard: non è fantascienza, bensì uno dei progetti in cantiere di una delle principali società di carte di pagamento al mondo. “Qualunque sia la vostra opinione sulle cryptocurrency, che siate irriducibili fanatici o scettici totali, resta il fatto che questi asset digitali stiano diventando una parte sempre più importante nel mondo dei pagamenti”, scrive in un blogpost Raj Dhamodharan, vicpresidente digital asset e blockchain dell’azienda.

Il manager spiega che, dai dati anonimi e aggregati raccolti dal circuito Mastercard, si nota un aumento dell’acquisto di criptovaluta. Inoltre sta crescendo il ricorso alle crypto card come metodo per accedere a questi asset e convertirli in valuta tradizionale. La tendenza è innegabile. Dunque la società si sta “preparando al futuro delle criptovalute e dei pagamenti”, prosegue Dhamodharan, e già quest’anno inizierà a supportare “criptovalute selezionate” direttamente nel circuito Mastercard.

“Questo è un grande cambiamento, che richiede molto lavoro”, sottolinea il vicepresidente. “Saremo molto accorti in merito a quali asset supportare, sulla base dei nostri principi in merito alle valute digitali, focalizzati sulla protezione del cliente e sulla compliance”. Le porte di Mastercard, dunque, non si apriranno indistintamente per tutte le valute digitali ma solo per quelle più sicure, più regolamentate e meno soggette a fluttuazioni, ovvero alle stablecoin, il cui valore è legato a una serie asset predeterminati. In questa categoria avrebbe dovuto rientrare anche Libra, la annunciata criptovaluta di Facebook, di cui però da mesi non si è più saputo nulla dopo le molte defezioni dei partner coinvolti nel progetto.

Più scelta per chi compra e vende online

Il manager rimarca, nel suo intervento, che la filosofia di Mastercard non è quella di spingere l’utente o i retailer verso le criptovalute, ma semplicemente quella di offrire maggiore possibilità di scelta, per “consentire a clienti, commercianti e aziende di movimentare valuta digitale”. Attualmente le piattaforme disponibili si poggiano su metodi proprietari, diversi tra una moneta e l’altra, con conseguenti inefficienze e procedure macchinose per chi vende e per chi acquista. Con il supporto di Mastercard, invece, i pagamenti in criptovaluta diventeranno più semplici e veloci e si potrà evitare di convertire moneta tradizionale in digitale, e viceversa, più volte nei processi di acquisto e vendita online.

Nella sua roadmap, Mastercard sta lavorando con alcune società tecnologiche, come Wirex, BitPay ed Lvl, per creare delle crypto card e una piattaforma di exchange per la conversione di valuta. L’azienda inoltre è “attivamente impegnata con numerose banche centrali nel mondo, impegnate nella revisione dei loro progetti di lancio di nuove valute digitali, le Cbdc, con cui offrire ai cittadini nuove modalità di pagamento”. Mastercard è attualmente titolare di 89 tecnologie di blockchain brevettate e ha fatto richiesta di registrazione per altre 285.