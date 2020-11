Passa una settimana e i messaggi WhatsApp spariscono L’azienda sta rendendo disponibile una funzione che consente, se attivata, di eliminare in automatico i messaggi, compresi foto e video, dalle chat dopo sette giorni. Pubblicato il 06 novembre 2020 da Redazione

WhatsApp sta introducendo, nel corso di questo mese, una nuova funzione che consentirà di abilitare l’eliminazione automatica, dopo sette giorni, dei messaggi scambiati in chat. Nel caso dei gruppi solo gli amministratori potranno attivare questa funzionalità.

"Stiamo partendo con un periodo di sette giorni perché pensiamo che le conversazioni, pur non essendo permanenti, rimangono un lasso di tempo abbastanza lungo per non dimenticarsi di cosa si stava chattando", afferma un portavoce di WhatsApp. "La lista della spesa o il contatto che si è ricevuto pochi giorni fa sarà lì finché ne avremo bisogno e poi scomparirà”.

Insieme ai messaggi verranno eliminati anche foto e video da entrambe le parti. Ovviamente è possibile acquisire screenshot o semplicemente copiare le chat prima che vengano cancellati automaticamente.

Questa funzione, una volta implementata per tutti, sarà disponibile come nuova opzione nella sezione contatti di ogni amico in WhatsApp e, per essere attiva, dovrà essere abilitata per gruppo (se si è amministratori) o per contatto. L'impostazione non cancellerà i messaggi precedenti e influirà solo sulle nuove chat.