Patricia Murphy guida le strategie di canale di Palo Alto in Emea La manager, ex di Apple Francia, assume l’incarico di vice president ecosystems, partners and strategic alliances della società di sicurezza informatica. Pubblicato il 15 giugno 2022 da Redazione

Nuova figura di riferimento per l’ecosistema di canale di Palo Alto Networks: Patricia Murphy è la nuova vice president ecosystems, partners and strategic alliances per le regioni Emea e America Latina. La manager assume un ruolo chiave all’interno del team esecutivo di Helmut Reisinger, Ceo Emea e Latam dell’azienda di cybersicurezza. “Sono lieto di dare il benvenuto a Patricia nel nostro team”, ha commentato Reisinger.



"In questo momento critico per la cybersecurity e la trasformazione digitale”, ha proseguito, “stiamo accelerando la solida attività di Palo Alto Networks per soddisfare le esigenze dei clienti con robuste partnership in tutte le nostre aree. La consolidata conoscenza di Patricia dell’ecosistema di partner, service provider, system integrator globali e partner industriali supporterà i nostri ambiziosi piani di crescita e quelli dei nostri clienti, contribuendo a rafforzare la posizione di Palo Alto Networks come partner di riferimento per la cybersecurity”:

Prima di entrare in Palo Alto, Murphy ha lavorato come managing director enterprise di Apple Francia, portando avanti l’obiettivo di sviluppare un ecosistema strategico di Var, service provider, integratori di sistemi e fornitori di servizi gestiti (Msp).

Mettendo a frutto la propria esperienza 25ennale nel settore tecnologico, nel nuovo ruolo all’interno di Palo Alto Patricia Murphy si concentrerà sullo sviluppo di iniziative e alleanze con tutti i partner di canale, inclusi i fornitori di servizi di sicurezza gestiti (Mssp), così da alimentare “un ecosistema diversificato e performante”, sottolinea l’azienda.