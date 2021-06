Patton e Mida Solutions si alleano per migliorare Teams Lo specialista italiano di Ucc trova appoggio in una realtà americana consolidata nelle comunicazioni All-Ip per proporre un’offerta congiunta indirizzata soprattutto ai contact center. Pubblicato il 25 giugno 2021 da Redazione

Non solo le comunicazioni personali, le classiche videoconferenze o gli eventi hanno mutato pelle nell’ultimo anno e mezzo, grazie alla diffusione delle piattaforme di Ucc e collaborazione. Anche i contact center sono stati sollecitati come mai prima e, allo stesso tempo, hanno potuto usufruire delle stesse opportunità tecnologiche per instaurare un rapporto meno anonimo con i propri interlocutori.

Nel mondo Microsoft Teams (una delle piattaforme di collaborazione più diffuse) si colloca la partnership stretta fra Mida Solutions, azienda italiana specializzata nel settore Unified Communication e il produttore statunitense Patton. Dopo una fase di test, infatti, le due aziende hanno deciso di sfruttare anche commercialmente l’interoperabilità fra le applicazioni Ucc per Teams di Mida e la gamma enterprise Session Border Controller (eSbc) di Patton, proprio per indirizzarsi verso le aziende che vogliano utilizzare la tecnologia di Microsoft per creare contact center professionali e afifdabili.

La proposizione combina la soluzione Mida C3 Cloud Contact Center for Teams con la serie Patton SmartNode eSbc, certificata per il routing diretto nell’ambiente Microsoft. Quest’ultima tecnologia si occupa di collegare tutti i prodotti Mida alla rete Pstn. La certificazione per il routing diretto consente alle aziende di scegliere qualunque servizio di telefonia di classe aziendale, senza doversi preoccupare di ritardi di interoperabilità durante l’implementazione o della risoluzione di problemi durante il funzionamento.

