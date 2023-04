PuntoFarma, un supporto digitale per i pazienti cronici Gli specialisti dell’italiana Qwince hanno messo a punto una piattaforma software che crea una via di interazione più diretta e costante fra strutture sanitarie e persone con patologie bisognose di monitoraggio costante. Pubblicato il 07 aprile 2023 da Roberto Bonino

Secondo i dati rilevati dai sistemi di sorveglianza e rilevanza, coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con le Regioni, si può stimare che oltre 14 milioni di persone convivono con una patologia cronica. Il XX Rapporto sulle politiche della cronicità, infatti, evidenzia che quattro italiani su dieci soffrono di almeno una malattia di questo tipo e che la policronicità colpisce il 30% degli italiani.

Questi dati servono a inquadrare il posizionamento di PuntoFarma, piattaforma digitale che Qwince ha appena introdotto sul mercato proprio per facilitare la collaborazione tra operatori sanitari e malati cronici: “Il nostro intento è creare una rete di protezione intorno al paziente tramite un canale sicuro di interazione con le strutture sanitarie di riferimento”, spiega Gianmarco Troìa, amministratore delegato dell’azienda di Palermo che ha creato la soluzione.

PuntoFarma è indirizzata in prima battuta ad aziende ospedaliere, centri specialistici e diagnostici, poliambulatori, ma anche medici di base e farmacie dei servizi. Esse possono impostare con questo strumento un rapporto continuativo a distanza con i pazienti, avendo sempre sotto controllo tutti i dati di assistenza e cura, per interagire tramite diversi canali di comunicazione (WhatsApp, Telegram, mail, sms, Web) e analizzare in tempo reale parametri sanitari e ambientali, prevenendo situazioni di disagio clinico e programmando prestazioni e intervenendo in caso di necessità anche con alert di segnalazione.

Gianmarco Troìa, amministratore delegato di Qwince

Naturalmente, occorre instaurare un rapporto biunivoco con i pazienti, i quali possono registrarsi e accedere gratuitamente al portale PuntoFarma da pc, tablet o cellulare per usufruire del servizio messo loro a disposizione dalle strutture sanitarie. Oltre ad avere sott’occhio tutti i propri dati sanitari, le persone possono effettuare prenotazioni, ricevere promemoria personalizzati sulle cure, monitorare i propri parametri e visualizzare esiti e immagini diagnostiche. Ma soprattutto, il modulo Teleconsulto consente di attivare un canale di comunicazione diretto fra medico e paziente, per mantenere un controllo costante e preparare eventuali visite o ricoveri.

L’utilizzo di un simile strumento presuppone una certa cultura digitale sedimentata in prima battuta nei fruitori: “La metà dei malati cronici non è particolarmente anziana e si colloca nella fascia tra i 36 e i 65 anni”, chiarisce Troia. “Quindi, una certa predisposizione alla tecnologia dovrebbe essere già presente, ma abbiamo creato una soluzione che minimizza le conoscenze necessarie e fa leva su strumenti ormai noti, come le chat, WhatsApp o la videochiamata. Inoltre, si tratta di un modo per avere una vista olistica dei pazienti e creare un circolo di cura che possa coinvolgere medici o caregiver in supporto alle terapie esistenti e ai normali controlli fatti di persona”.

Una certa cura è stata posta sugli aspetti legati alla sicurezza e alla protezione dei dati in un contesto di estrema sensibilità. PuntoFarma è classificato come dispositivo medico software disponibile in cloud o installabile sui sistemi della struttura sanitaria, n conformità al Medical Device Regulation e al regolamento Gdpr. La stessa Qwince si occupa di raccogliere e gestire i dati, appoggiandosi a un data center di Telecom Italia, ma avendo disegnato la piattaforma con la logica della privacy by design e integrato la crittografia bidirezionale punto-punto sui dati e sulle connessioni per il teleconsulto.

Qwince è una realtà nata nel 2007 per fornire soluzioni innovative soprattutto per il mondo farmaceutico (dove oggi realizza l’80% del proprio fatturato) e si occupa direttamente tanto dello sviluppo software quanto della commercializzazione verso strutture ospedaliere, Asst, farmacie e simili.