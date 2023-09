Riverbed aiuta a misurare e ridurre i consumi degli endpoint La soluzione Alluvio Aternity introduce funzioni di monitoraggio delle performance e dei consumi energetici effettivi dei dispositivi aziendali. Pubblicato il 27 settembre 2023 da Redazione

La sostenibilità diventa sempre più importante per molte aziende e si moltiplicano le soluzioni tecnologiche che aiutano a misurare sia l’impatto ambientale attuale sia i progressi fatti nel tempo. Un esempio è Alluvio Aternity, una soluzione di digital experience management (Dem) proposta da Riverbed, società specializzata proprio in tecnologie per la raccolta e la gestione dei dati di interazione fra clienti e aziende o brand.



Aternity include ora delle dashboard predefinite che consentono al personale aziendale (responsabili IT o altre figure) di visualizzare l’impatto ambientale di computer fissi, portatili e altri dispositivi elettronici utilizzati in azienda. La soluzione acquisisce e correla dati granulari sui consumi energetici effettivi dei dispositivi e traduce questi dati in insight azionabili, tesi alla riduzione delle emissioni di CO2 ma anche al taglio dei costi.

In pratica, per le aziende diventa più semplice capire se ci siano dispositivi poco efficienti, che consumano energia anche quando non vengono utilizzati attivamente. I team IT possono, di conseguenza, modificare le impostazioni di alimentazione di tutti o di parte dei dispositivi del parco aziendale. Inoltre Aternity invia anche agli utenti dei messaggi contenenti informazioni sui consumi energetici e suggerimenti su come ridurli. A tutto ciò si sommano, in Alluvio Aternity, dei modelli di indagine sul sentiment, utili per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e promuovere l'adozione di pratiche sostenibili in azienda.

“Le nuove funzionalità di Riverbed per l'efficienza energetica supportano un obiettivo chiave in materia di sostenibilità, a cui molte organizzazioni IT stanno dando priorità per ottenere risultati a vantaggio sia dell’ambiente sia della riduzione dei costi”, ha commentato Richard Tworek, chief technology officer, Alluvio, di Riverbed. “Con i modelli di lavoro ibridi, è difficile determinare il consumo energetico dei dispositivi degli utenti finali se il personale non è presente fisicamente in ufficio. Con il portfolio Alluvio Unified Observability di Riverbed, siamo in una posizione unica per essere alla base di una serie di iniziative di sostenibilità che si fondano sull'accuratezza dei dati". Riverbed introduce così sul mercato la prima delle numerose funzionalità di sostenibilità di Alluvio, che forniranno approfondimenti ambientali e automazione in modo che le organizzazioni possano ridurre la loro impronta di carbonio".

Distribuito come agent sui dispositivi degli utenti finali o sull'infrastruttura applicativa, Alluvio Aternity rileva ciò che gli utenti vedono effettivamente per ogni transazione, ogni applicazione, in esecuzione su qualsiasi dispositivo. Attualmente questa soluzione gestisce oltre sei milioni di endpoint a livello globale, mettendo insieme funzioni di monitoraggio dell’esperienza utente (End User Experience Monitoring) e di monitoraggio delle performance applicative (Application Performance Management). Tra i clienti c’è anche uno dei maggiori fornitori di servizi sanitari nazionali del Regno Unito, il Kent Community Health Nhs Foundation Trust, che utilizza la soluzione di Riverbed per offrire una migliore digital experience a medici e pazienti, nonché per monitorare e gestire il consumo energetico degli endpoint.