Samsung dice addio al Note, ma mette la penna nello Z Fold 3 Sembrerebbe che l’azienda coreana non abbia intenzione di portare avanti la gamma Galaxy Note, ma gli amanti dello stilo non saranno delusi: pare che il nuovo foldable e anche il Galaxy S21 Ultra, previsti per il prossimo anno, supportino l’S Pen. Pubblicato il 24 novembre 2020 da Redazione

Da qualche tempo circolano voci sulle sorti della travagliata gamma Galaxy Note. Non ultimo il sito coreano Aju News, secondo il quale Samsung avrebbe confermato ufficialmente la sua intenzione di non rilasciare un successore del Note 20, che è stato presentato ad agosto di quest’anno.

Dietro la decisione una strategia ben precisa. Promuovere il suo “pieghevole” e, nello stesso tempo non deludere gli amanti e utilizzatori dello stilo. Infatti pare che a giugno 2021 Samsung lancerà il suo foldable Galaxy Z Fold 3, che dovrebbe supportare l’S Pen con uno spazio apposito per riporla.

Il Galaxy Z Fold 3 avrà uno schermo Ultra Thin Glass (Utc) di seconda generazione, che è abbastanza “robusto” per non graffiarsi quando si utilizza la S Pen. Samsung sta anche lavorando a una soluzione per fare in modo che la fotocamera rimanga sotto il display, sempre che questo non comprometta la qualità delle immagini.

Secondo Aju News anche il Galaxy S21 Ultra, che dovrebbe essere presentato addirittura a gennaio 2021, supporterà l’S-Pen ma, a differenza dello Z Fold 3, non avrà uno slot per riporla.