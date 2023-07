Samsung incassa il calo delle memorie, bene i Galaxy Fold I profitti crollano nel secondo trimestre, ma l’azienda prevede una ripresa graduale della domanda. Dai foldable una buona marginalità. Pubblicato il 27 luglio 2023 da Redazione

Nel mercato dei chip di memoria il peggio è passato, ma Samsung Electronics è ancora costretta a tagliare la produzione. Dopo aver presentato i nuovi smarpthone pieghevoli Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, l’azienda sudcoreana ha annunciato i risultati finanziari del trimestre concluso a fine giugno, in cui spicca il crollo dei profitti operativi, circa 527,2 milioni di dollari: un -95% anno su anno, dovuto soprattutto al calo della domanda di memorie destinate a computer e smartphone. Il numero si è rilevato comunque superiore alle attese.



I ricavi sono scesi del 22% anno su anno, per un valore complessivo di circa 47,2 miliardi di dollari nei tre mesi. Nel trimestre la divisione chip di Samsung ha registrato una perdita di circa 3,4 miliardi di dollari.



In generale i profitti di Samsung sono stati penalizzati da un taglio dei prezzi e l’azienda si ritrova con un eccesso di scorte invendute in magazzino. “I clienti dei server hanno continuato a ritoccare le scorte”, ha detto l’azienda, “e nel complesso la domanda di acquisto non si è ancora ripresa. A causa della forte domanda per l’AI generativa, tuttavia, gli investimenti del settore data center si sono concentrati sui server di AI”.



Per i componenti Dram e Nand il calo di domanda è stato meno accentuato e già nel secondo trimestre si è vista una leggera ripresa rispetto ai primi tre mesi del 2023. “Per la seconda metà dell’anno”, ha proseguito l’azienda, “ci si aspetta che il mercato recuperi gradualmente la stabilità, considerando i crescenti tagli di produzione nel settore, e probabilmente gli aggiustamenti delle scorte dei clienti inizieranno a scemare”



In conferenza telefonica con gli analisti, l’executive vice president della divisione memorie, Jaejune Kim, ha parlato di tagli di produzione previsti, senza però quantificarli. Al contempo, nei prossimi mesi Samsung si focalizzerà sui prodotti ad alto valore aggiunto, come le memorie DDR5, LPDDR5x e Hbm (High Bandwidth Memory), e inoltre aumenterà gli investimenti in infrastruttura, ricerca e sviluppo e tecnologie di packaging.



Il Galaxy Z Fold5 (immagine: Samsung)

Per quanto riguarda la produzione e vendita di schermi, cioè le attività di Samsung Display Corporation, la situazione è più rosea. La divisione ha riportato circa 656 milioni di dollari di profitto operativo mantenendo la quota di mercato per quanto riguarda gli schermi destinati agli smartphone; qui ci si aspettano miglioramenti nel secondo semestre, con nuovi ordini in vista del lancio di nuovi telefoni premium.



La divisione Device eXperience, che commercializza gli smartphone e altri dispositivi a marchio Samsung, ha ottenuto un incremento dei profitti operativi del 16% anno su anno. Il merito spetta soprattutto ai modelli premium come quelli della gamma Galaxy Fold, appena ampliata. In base alle stime di Counterpoint, nel panorama del mercato smartphone i dispositivi pieghevoli rappresentano ancora una nicchia ma la loro popolarità è in rapida crescita. Nel primo trimestre di quest’anno ne sono stati venduti 2,52 milioni.