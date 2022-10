Sap a un punto di svolta, il cloud rappresenta il futuro La marginalità supera il 71%, i ricavi ricorrenti sono oltre l’80% del totale. Per Sap, il business è a un “punto d flesso”. Pubblicato il 25 ottobre 2022 da Redazione

Il cloud di Sap continua a guadagnare slancio. La strategia globale della società tedesca, portata avanti con successo anche in Italia, si riflette nei numeri del terzo trimestre fiscale: i ricavi legati al cloud crescono del 38% su base annua (dato che scende al 26% nel confronto a valuta costante), e c’è un sostanziale raddoppio per i backlog attuali di S/4 Hana (+108% tenendo conto delle oscillazioni valutarie o +90% a valuta costante).



Nel trimestre l’azienda ha ottenuto 7,84 miliardi di dollari di ricavi, con una crescita del 15% anno su anno. Su questo totale, poco meno di 3,29 miliardi sono derivati dalla vendita dell’offerta cloud, che include tra le altre cose l’Erp S/4 Hana e le soluzioni Rise with Sap. Con 5,75 miliardi di profitto lordo nel trimestre, il business dell’azienda ha una marginalità del 71,1%. Per quanto riguarda il profitto operativo, su base Ifrs si registra un piccolo calo dell’1% anno su anno, mentre su base non-Ifrs la tendenza è piatta.

“I clienti si rivolgono a noi per essere aiutati a mettere al sicuro il loro business nel futuro, e le nostre soluzioni cloud sono la risposta”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Sap, Christian Klein. “Questa fiducia in Sap si riflette nell’accelerazione dello slancio del cloud. Con una quota di ricavi ricorrenti superiore all’80%, è chiaro che la nostra trasformazione ha raggiunto un importante punto di flesso, aprendo la strada a una crescita che proseguirà in futuro”.

(Dati e infografica: Sap)

“Abbiamo chiuso un trimestre forte per il cloud, accelerandone la spinta su tutti gli indicatori chiave”, ha aggiunto il chief financial officer, Luka Mucic. “Siamo su un importante punto di flesso della nostra trasformazione, che prevediamo porterà nel 2023 una accelerata crescita dei ricavi e un incremento dei profitti operativi a doppia cifra”.

Se, dunque, il cloud è la garanzia di crescita e prevedibilità dei ricavi nel futuro, oggi Sap non è totalmente immune alle turbolenze dell’economia mondiale, che spingono le aziende verso una maggiore prudenza negli investimenti. La software house aveva inizialmente previsto di ottenere nell’intero anno fiscale un profitto operativo compreso tra 7,8 e 8,25 miliardi di dollari, per poi rivedere la stima in un margine compreso tra 7,6 e 7,9 miliardi di dollari.